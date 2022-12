Symulator F-16 otrzyma wsparcie VR po 24 latach. Fani nie mogą się doczekać

Niektórzy z Was na pewno kojarzą grę Falcon 4.0, czyli zaawansowany symulator amerykańskich myśliwców 4-16, za którego stworzenie odpowiada studio MicroProse. Produkcja została wydana jeszcze w 1998 roku we współpracy z Hasbro Interactive. Będziecie pewnie też więc pamiętać, że symulator wypuszczono w fatalnym stanie technicznym – ostatecznie gra została uratowana przez wiernych fanów, którzy od ponad dwudziestu lat rozwijają dzieło za pomocą najróżniejszych modyfikacji. Niedawno natomiast stało się coś niezwykłego, ponieważ twórcy najważniejszej modyfikacji do Falcon 4.0, projektu BMS, zamierzają najprawdopodobniej wprowadzić wsparcie VR (wirtualna rzeczywistość; z ang. virtual reality).

Symulator latania F-16 ze wsparciem VR po 24 latach