Exodus wkrótce z datą premiery? Weterani BioWare szykują prezentację nowego RPG

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki z Exodus, czyli nadchodzącego RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment najwyraźniej nie zamierzają jednak zwalniać tempa, a gracze mogą liczyć na kolejne informacje. Wiele wskazuje bowiem na to, że jeszcze w tym roku poznamy datę premiery wspomnianej produkcji.

Exodus z prezentacją na The Game Awards 2025. W końcu poznamy datę premiery nowego RPG od weteranów BioWare?

Zgodnie z przekazanymi informacjami Exodus zostanie pokazane na The Game Awards 2025. Prezentację nadchodzącej produkcji studia Archetype Entertainment na wspomnianym wydarzeniu w ostatnim raporcie potwierdziła firma Hasbro. Właściciele Wizard of the Coast – pełniącego funkcję wydawcy – nie podzielili się jednak żadnymi dodatkowymi szczegółami.