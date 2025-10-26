Zaloguj się lub Zarejestruj

Exodus wkrótce z datą premiery? Weterani BioWare szykują prezentację nowego RPG

Mikołaj Ciesielski
2025/10/26 10:30
0
0

Niewykluczone, że niebawem dowiemy się, kiedy gra współtwórców serii Mass Effect trafi w ręce graczy.

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki z Exodus, czyli nadchodzącego RPG w klimatach science fiction od weteranów BioWare. Deweloperzy ze studia Archetype Entertainment najwyraźniej nie zamierzają jednak zwalniać tempa, a gracze mogą liczyć na kolejne informacje. Wiele wskazuje bowiem na to, że jeszcze w tym roku poznamy datę premiery wspomnianej produkcji.

Exodus
Exodus

Exodus z prezentacją na The Game Awards 2025. W końcu poznamy datę premiery nowego RPG od weteranów BioWare?

Zgodnie z przekazanymi informacjami Exodus zostanie pokazane na The Game Awards 2025. Prezentację nadchodzącej produkcji studia Archetype Entertainment na wspomnianym wydarzeniu w ostatnim raporcie potwierdziła firma Hasbro. Właściciele Wizard of the Coast – pełniącego funkcję wydawcy – nie podzielili się jednak żadnymi dodatkowymi szczegółami.

GramTV przedstawia:

The Game Awards 2025 wydaje się jednak idealnym momentem na ujawnienie dokładnej daty premiery gry Exodus. W tym miejscu warto wspomnieć, że 12. edycja prestiżowej gali rozdania nagród odbędzie się w nocy z 11 na 12 grudnia 2025 roku w Peacock Theater w Los Angeles. Całość będzie można śledzić na żywo m.in. na YouTube.

Na koniec przypomnijmy, że Exodus zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja ma zadebiutować na rynku w 2026 roku.

Źródło:https://fandomwire.com/december-11-will-be-an-exciting-day-for-mass-effect-fans

Tagi:

News
zapowiedź
RPG
science fiction
pokaz
prezentacja
Hasbro
Wizards of the Coast
Archetype Entertainment
Exodus
The Game Awards 2025
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112