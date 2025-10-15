Nowe RPG science fiction od byłych twórców Mass Effect zawiera DNA słynnej serii BioWare, ale również Horizon i hitu Nintendo

Twórcy udostępnili nowy materiał o swojej nadchodzącej grze.

Zespół weteranów BioWare od dłuższego czasu pracuje nad zupełnie nowym RPG science fiction zatytułowanym Exodus. Produkcja ma zadebiutować w przyszłym roku i zapowiada się jako duchowy spadkobierca Mass Effecta, choć twórcy podkreślają, że gra łączy w sobie elementy znane także z innych znanych serii. Exodus – nowe fragmenty rozgrywki w kolejnym materiale Za projekt odpowiada studio Archetype Entertainment, w którego skład wchodzą James Ohlen, Drew Karpyshyn i Chad Robertson, nazwiska dobrze znane fanom Star Wars: Knights of the Old Republic czy Jade Empire. Ich nowe dzieło powstaje przy współpracy z Wizards of the Coast, wydawcą znanym głównie z Dungeons & Dragons.

Jak zapowiadają deweloperzy, Exodus będzie dynamicznym RPG akcji z dużym naciskiem na eksplorację oraz decyzje taktyczne podczas starć. Chad Robertson w oficjalnym materiale wideo zwrócił uwagę, że jednym ze źródeł inspiracji była seria Horizon od Guerrilla Games. W Horizon podoba mi się to, że walka wymaga myślenia. Trzeba analizować budowę przeciwników i rozsądnie dobierać narzędzia, by ich pokonać - wyjaśnił Robertson. W zaprezentowanych fragmentach rozgrywki można dostrzec wiele mechanicznych przeciwników, co przywodzi na myśl biomechaniczne bestie, z którymi mierzy się Aloy. Twórcy jednak sięgają również po inne źródła natchnienia. Chris King, reżyser gry, zdradził, że atmosfera i poczucie skali świata Exodusa są bliskie temu, co można znaleźć w klasycznych odsłonach Metroida z konsol Nintendo. Jednym z elementów, który naprawdę do mnie przemawia, jest eksploracja. Wsiadasz na statek kosmiczny, odlatujesz w nieznane i zostajesz sam pośród pustki. Lubię to uczucie samotności znane z Metroid Prime – przyznał King.

GramTV przedstawia:

Reżyser ujawnił również, że gra będzie zawierać pewne elementy przypominające tytuły roguelike, jak chociażby specjalne bariery wymagające użycia tzw. „celestial tech”, by móc je pokonać. To rozwiązanie ma zachęcać graczy do powracania w odwiedzone wcześniej miejsca, gdy zdobędą nowe umiejętności lub sprzęt. Przypomnijmy, że Exodus zadebiutuje w 2026 roku. Gra zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.