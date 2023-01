Ewan McGregor ma nadzieję, że drugi sezon serialu Obi-Wan Kenobi powstanie

Byłem bardzo szczęśliwy, że mogę to ponownie zrobić i, że znów pracuję z Haydenem. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę zrobić to jeszcze raz. Dawno temu żartowałem: „Pomiędzy Epizodem III a Epizodem VI musi być dobra historia do opowiedzenia”. Ale to prawda. Zawsze czułem, że taka istnieje. Deborah Chow to znalazła i idealnie ją dopasowała. Po prostu znalazła historię, którą chcieliśmy zobaczyć między ostatnim filmem, który zrobiliśmy, a pierwszym, który powstał w 1997 roku… I myślę, że to po prostu wzbogaca naszą wiedzę o postaciach i jest satysfakcjonujące dla fanów.