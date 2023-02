Evil Dead: The Game z nowym trybem rozgrywki. Poznajcie Splatter Royale

Saber Interative pochwaliło się nowym trybem rozgrywki, który jest już dostępny w Evil Dead: The Game. W Splatter Royale stanie naprzeciw siebie do 40 graczy, którzy będą rywalizować o tytuł najlepszego. To jednak nie koniec atrakcji.

Tryb battle royale w Evil Dead: The Game

Jak łatwo się domyślić Splatter Royale jest wariacją gatunku battle royale i to właśnie na takich zasadach będzie opierać się zabawa. Warto wspomnieć, że wraz z aktualizacją do gry zawitały nowe bronie oraz stroje. Do ekipy bohaterów dołączyła również zupełnie nowa Ocalała – Ruby Knowby. Szczegóły dotyczące wszystkich zmian zostały zaprezentowane na specjalnym trailerze. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.



Na koniec przypomnijmy, że Evil Dead: The Game zadebiutowało na rynku 13 maja 2022 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.