Evil Dead: The Game już wkrótce będzie dostępne na Steam

Jakub Smolak 1 0

Gra doczeka się również edycji Evil Dead: The Game - Game of the Year Edition

Evil Dead: The Game zadebiutowało na rynku w maju 2022 roku, a gra spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy i recenzentów. Deweloperzy z Saber Interactive oraz ekipa wydawnicza firmy Boss Team Games poinformowali, że w kwietniu doczekamy się specjalnego wydania gry. W skład Evil Dead: The Game - Game of the Year Edition będą wchodziły DLC Evil Dead: The Game - Game of the Year Edition zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Warto zaznaczyć, że w skład zawartości nowej edycji będzie wchodzić aż sześć DLC, w tym dodatki zatytułowane Ash vs Evil Dead i Who’s Your Daddy.

Wciel się w Asha Williamsa lub jego przyjaciół z kultowej serii „Martwe zło” i współpracuj w grze pełnej akcji kooperacyjnej i PvP! Stwórz drużynę czwórki ocaleńców i odkrywaj, łup, kontroluj swój strach oraz znajduj istotne przedmioty, by przerwać pieczęć między światami w tytule inspirowanym oryginalną trylogią oraz serialem „Ash kontra martwe zło” - czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia: