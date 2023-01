Evil Dead Rise – horror zaprezentowany na nowym materiale

Martwe zło: Przebudzenie – tak w polskiej wersji zatytułowana została najnowsza odsłona cyklu słynnych horrorów. Film trafi do kin 21 kwietnia. Wytwórnia Warner Bros podzieliła się najnowszym trailerem produkcji. Zachęcamy do zapoznania się z wideo, które znajdziecie poniżej. Ostrzegamy tylko, że jest strasznie.

Martwe zło: Przebudzenie to z pewnością ciekawa propozycja dla miłośników filmów grozy

Martwe zło: Przebudzenie to horror w najczystszej postaci. Fabuła przedstawi historię dwóch sióstr Beth i Ellie, które spotkają się w domu jednej z nich w Los Angeles. Miłe spotkanie rodzinne szybko przybiera dramatyczny obrót. Demony opętują ciało Ellie, co doprowadza do serii krwawych wydarzeń.



Scenarzystą i reżyserem jest Lee Cronin (Impostor), zaś w rolach głównych występują Lily Sullivan (I Met a Girl, Drwale), Alyssa Sutherland (Mgła, Wikingowie), Morgan Davies (Chłopiec z burzy, The End), Gabrielle Echols (Reminiscencja) oraz debiutująca w roli głównej Nell Fisher (Northspur).