Zaloguj się lub Zarejestruj

Everwind, czyli "polski Minecraft" z 84 procentami pozytywnych ocen po premierze wczesnego dostępu

Mikołaj Berlik
2026/03/22 14:00
0
0

Gra od Enjoy Studio zebrała ponad 10 tysięcy graczy.

Polska branża gier ma kolejny powód do dumy. Rodzime Everwind, określane mianem „polskiego Minecrafta”, zanotowało znakomity debiut, przebijając wszelkie oczekiwania. Współpraca krakowskiego Enjoy Studio z wydawcą Bohemia Interactive (twórcami Army i DayZ) okazała się strzałem w dziesiątkę.

Everwind – świetny debiut polskiej produkcji

Choć początek był spokojny, gra błyskawicznie zyskała na popularności. Zaledwie kilka godzin temu liczba graczy bawiących się jednocześnie przekroczyła 10 tysięcy. Everwind stało się piątą największą premierą w historii Bohemia Interactive (według Steamdb). Polska produkcja wyprzedziła tak uznane tytuły jak Arma 2, Vigor, Argo czy Ylands. Eksperci zauważają, że gra, czerpiąca inspiracje z Minecrafta i nadchodzącego Hytale, zdołała zyskać naprawdę spore grono odbiorców w szybkim czasie

Wyrusz na przygodę!

Rzuć się w wir walki, uzbrojony w miecz w jednej ręce i tarczę w drugiej. Przedzieraj się przez lochy, gdzie spotkasz różnorodnych przeciwników stojących między tobą a skarbem.

Wykorzystaj mistyczne moce!

Korzystaj z szerokiej gamy potężnych magicznych różdżek, aby zdobyć przewagę w walce z wymagającymi wrogami, lub wspieraj swoich przyjaciół za pomocą tajemnej sztuki alchemii!

Twoja wyspa – twój statek – twój dom!

Wejdź na pokład swojego statku, fortecy, która służy nie tylko jako bezpieczna przystań, ale także jako brama do nowych przygód. Ten statek to coś więcej niż tylko jednostka pływająca – to twój dom w przestworzach, gdzie tworzysz niezbędne przedmioty, które pomogą ci w podróży.

GramTV przedstawia:

Wydawca, znany z zamiłowania do realistycznych symulatorów i survivali, znalazł w Everwind idealne dopełnienie swojego portfolio. Na ten moment tytuł dostępny jest jedynie na PC w ramach wczesnego dostępu. Na informacje dotyczące premiery pełnej wersji musimy jeszcze poczekać.

Tagi:

News
PC
Steam
polskie gry
Bohemia Interactive
wczesny dostęp
polskie studia
Enjoy Studio
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112