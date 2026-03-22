Everwind, czyli "polski Minecraft" z 84 procentami pozytywnych ocen po premierze wczesnego dostępu

Gra od Enjoy Studio zebrała ponad 10 tysięcy graczy.
Polska branża gier ma kolejny powód do dumy. Rodzime Everwind, określane mianem „polskiego Minecrafta”, zanotowało znakomity debiut, przebijając wszelkie oczekiwania. Współpraca krakowskiego Enjoy Studio z wydawcą Bohemia Interactive (twórcami Army i DayZ) okazała się strzałem w dziesiątkę.
Everwind – świetny debiut polskiej produkcji
Choć początek był spokojny, gra błyskawicznie zyskała na popularności. Zaledwie kilka godzin temu liczba graczy bawiących się jednocześnie przekroczyła 10 tysięcy. Everwind stało się piątą największą premierą w historii Bohemia Interactive (według Steamdb). Polska produkcja wyprzedziła tak uznane tytuły jak Arma 2, Vigor, Argo czy Ylands. Eksperci zauważają, że gra, czerpiąca inspiracje z Minecrafta i nadchodzącego Hytale, zdołała zyskać naprawdę spore grono odbiorców w szybkim czasie
Wyrusz na przygodę!
Rzuć się w wir walki, uzbrojony w miecz w jednej ręce i tarczę w drugiej. Przedzieraj się przez lochy, gdzie spotkasz różnorodnych przeciwników stojących między tobą a skarbem.
Wykorzystaj mistyczne moce!
Korzystaj z szerokiej gamy potężnych magicznych różdżek, aby zdobyć przewagę w walce z wymagającymi wrogami, lub wspieraj swoich przyjaciół za pomocą tajemnej sztuki alchemii!
Twoja wyspa – twój statek – twój dom!
Wejdź na pokład swojego statku, fortecy, która służy nie tylko jako bezpieczna przystań, ale także jako brama do nowych przygód. Ten statek to coś więcej niż tylko jednostka pływająca – to twój dom w przestworzach, gdzie tworzysz niezbędne przedmioty, które pomogą ci w podróży.
Wydawca, znany z zamiłowania do realistycznych symulatorów i survivali, znalazł w Everwind idealne dopełnienie swojego portfolio. Na ten moment tytuł dostępny jest jedynie na PC w ramach wczesnego dostępu. Na informacje dotyczące premiery pełnej wersji musimy jeszcze poczekać.
