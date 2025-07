Evanescence zdobywa pierwsze miejsce na liście Billboard Mainstream Rock. Sukces przyniósł utwór "Afterlife"

Zespół Evanescence po raz pierwszy w swojej karierze zdobył szczyt listy Billboard Mainstream Rock za sprawą singla “Afterlife”. Co więcej, zespół osiągnął coś wyjątkowego, bowiem od momentu ich debiutu na tej liście do zdobycia pierwszego miejsca minęły aż 22 lata, co jest bardzo rzadkim zjawiskiem w historii tego notowania. Dla przypomnienia, ich kultowy debiutancki singiel “Bring Me to Life”, wydany w styczniu 2003 roku, co prawda osiągnął szczyt notowań Alternative Airplay i Pop Airplay, ale na Mainstream Rock zatrzymał się na 11. miejscu.

Evanescence odnosi wielki sukces

Większość wielkich hitów Evanescence radziła sobie lepiej w innych zestawieniach. Przykładowo “Call Me When You're Sober”, główny singiel z albumu “The Open Door” z 2006 roku, do tej pory był ich największym sukcesem na liście Mainstream Rock, sięgając piątego miejsca.