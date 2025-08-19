Zaloguj się lub Zarejestruj

Europa Universalis V na Gamescomie. Paradox pokazał pierwszy fragment rozgrywki

Mikołaj Berlik
2025/08/19 21:18
0
0

Strategia ponownie zaprezentowana graczom.

Paradox Interactive wreszcie zaprezentował fragmenty rozgrywki z Europa Universalis V. Na Gamescom Opening Night Live gracze zobaczyli nowy interfejs, ekrany zarządzania oraz dynamiczne zmiany układu sił na mapie świata.

Europa Universalis V
Europa Universalis V

Europa Universalis V – nowa jakość globalnej strategii

Gra pozwoli pokierować wybranym państwem na przestrzeni niemal pięciu wieków – od średniowiecza aż po epokę rewolucji. Rozgrywka, podobnie jak w poprzednich odsłonach, opiera się na szczegółowej symulacji historii, obejmującej dyplomację, gospodarkę, wojsko i rozwój infrastruktury. Tym razem twórcy stawiają na jeszcze większy realizm – wprowadzono m.in. rozbudowane zarządzanie populacją, religiami i kulturami, a także bardziej złożony system handlu.

Nowa odsłona umożliwi graczom zarówno podążanie zgodnie z wydarzeniami historycznymi, jak i tworzenie alternatywnych scenariuszy, w których państwa mogą rozwijać się w zupełnie nieprzewidywalny sposób. Paradox podkreśla, że swoboda podejmowania decyzji będzie większa niż kiedykolwiek wcześniej, a mapa świata stanie się jeszcze bardziej szczegółowa.

GramTV przedstawia:

Europa Universalis V zmierza na PC i można już składać zamówienia przedpremierowe. Nowa część ma szansę zostać jedną z najważniejszych premier strategicznych najbliższych lat, umacniając pozycję Paradoxu jako lidera w gatunku grand strategy.

Tagi:

News
gamescom
Europa
Europa Universalis
Gamescom Opening Night Live
Europa Universalis 5
Gamescom 2025
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112