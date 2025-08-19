Europa Universalis V na Gamescomie. Paradox pokazał pierwszy fragment rozgrywki

Paradox Interactive wreszcie zaprezentował fragmenty rozgrywki z Europa Universalis V. Na Gamescom Opening Night Live gracze zobaczyli nowy interfejs, ekrany zarządzania oraz dynamiczne zmiany układu sił na mapie świata.
Europa Universalis V – nowa jakość globalnej strategii
Gra pozwoli pokierować wybranym państwem na przestrzeni niemal pięciu wieków – od średniowiecza aż po epokę rewolucji. Rozgrywka, podobnie jak w poprzednich odsłonach, opiera się na szczegółowej symulacji historii, obejmującej dyplomację, gospodarkę, wojsko i rozwój infrastruktury. Tym razem twórcy stawiają na jeszcze większy realizm – wprowadzono m.in. rozbudowane zarządzanie populacją, religiami i kulturami, a także bardziej złożony system handlu.
Nowa odsłona umożliwi graczom zarówno podążanie zgodnie z wydarzeniami historycznymi, jak i tworzenie alternatywnych scenariuszy, w których państwa mogą rozwijać się w zupełnie nieprzewidywalny sposób. Paradox podkreśla, że swoboda podejmowania decyzji będzie większa niż kiedykolwiek wcześniej, a mapa świata stanie się jeszcze bardziej szczegółowa.
GramTV przedstawia:
Europa Universalis V zmierza na PC i można już składać zamówienia przedpremierowe. Nowa część ma szansę zostać jedną z najważniejszych premier strategicznych najbliższych lat, umacniając pozycję Paradoxu jako lidera w gatunku grand strategy.
