Europa Universalis V na Gamescomie. Paradox pokazał pierwszy fragment rozgrywki

Europa Universalis V – nowa jakość globalnej strategii

Gra pozwoli pokierować wybranym państwem na przestrzeni niemal pięciu wieków – od średniowiecza aż po epokę rewolucji. Rozgrywka, podobnie jak w poprzednich odsłonach, opiera się na szczegółowej symulacji historii, obejmującej dyplomację, gospodarkę, wojsko i rozwój infrastruktury. Tym razem twórcy stawiają na jeszcze większy realizm – wprowadzono m.in. rozbudowane zarządzanie populacją, religiami i kulturami, a także bardziej złożony system handlu.

Nowa odsłona umożliwi graczom zarówno podążanie zgodnie z wydarzeniami historycznymi, jak i tworzenie alternatywnych scenariuszy, w których państwa mogą rozwijać się w zupełnie nieprzewidywalny sposób. Paradox podkreśla, że swoboda podejmowania decyzji będzie większa niż kiedykolwiek wcześniej, a mapa świata stanie się jeszcze bardziej szczegółowa.