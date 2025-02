Europa Universalis 5 to Project Caesar? Twórcy dali wskazówkę, która rozpaliła fanów strategii

Już 12 lat fani serii Europa Universalis czekają na kolejną część. Chociaż do czwartej odsłony regularnie pojawiają się nowe dodatki, to Paradox Tinto milczy na temat potencjalnej nowej odsłony serii. W ubiegłym roku deweloperzy zapowiedzi tajemniczy Project Caesar, czyli nową strategiczną produkcję, która mogłaby stać się duchowym spadkobiercą Europa Universalis. Prawda może jednak okazać się inna i właśnie otrzymaliśmy nowe wskazówki, że Project Caesar to tak naprawdę długo oczekiwana Europa Universalis 5.

Project Caesar to tak naprawdę Europa Universalis 5?

W serii blogowych wpisów studio Paradox Tinto systematycznie odsłania kulisy swojego nowego projektu. Podstawowe mechaniki, mapa, system gospodarczy oraz dyplomacja bardzo przypominają to, co znamy z serii Europa Universalis. Najnowszy wpis na temat gry zawiera jednak coś więcej – subtelną, ale znaczącą wskazówkę, że Europa Universalis 5 rzeczywiście znajduje się już w produkcji.