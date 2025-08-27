Euro Truck Simulator 2 zapowiada kolejną aktualizację. Do gry trafią nowe ładunki i naczepy

Jeśli marzy wam się transport naprawdę ciężkiego towaru to nadchodząca aktualizacja do Euro Truck Simulator 2 będzie zdecydowanie dla was.

Studio SCS Software zapowiedziało, że w nadchodzącej aktualizacji 1.56 do Euro Truck Simulator 2 pojawią się nowe opcje ładunków i naczep. Do gry trafią lokomotywy CZ LOKO oraz nowe pojazdy z oficjalnie licencjonowanego pakietu Schmitz Cargobull Trailer Pack. Euro Truck Simulator 2 zapowiada nową aktualizację Jedna z największych czeskich firm produkujących lokomotywy spalinowo-elektryczne CZ LOKO, dołączy do Euro Truck Simulator 2 z kilkoma nowymi ładunkami. W wersji 1.56, w grze pojawią się modele MUV 75 oraz EffiShunter 300. Posiadacze DLC Special Transport zyskają dostęp do dodatkowego, wyjątkowo ciężkiego ładunku jakim jest EffiShunter 1000, ważącego aż 80 ton. Będzie on dostępny na trzech specjalnych trasach: Berlin – Szczecin

Kassel – Hamburg

Bremen – Travemünde

Warto jednak mieć na uwadze, że modele EffiShunter 300 i 1000 nie są odwzorowane jeden do jeden, ale mimo wszystko powstały na bazie rzeczywistych projektów konstrukcyjnych CZ LOKO.

Wersja 1.56 przyniesie również znaczące nowości w Schmitz Cargobull Trailer Pack. Największą atrakcją będzie dodanie Schmitz S.CS High Capacity Transport, czyli potężnego, podwójnego zestawu naczep połączonych wózkiem dolly. To dopiero drugi tego typu zestaw w całej grze. Do gry trafi także S.KO City, naczepa z tylną osią skrętną, ułatwiającą manewrowanie w ciasnych przestrzeniach miejskich. Dodatkowo wszystkie obecne modele Schmitza, czyli S.CS, S.KO, S.BO oraz S.KI, otrzymają nowe opcje oświetlenia, które pozwolą na jeszcze większą personalizację zestawów. Aktualizacja 1.56 nie ma jeszcze konkretnej daty premiery, ale zapowiada się jako jedna z najbardziej rozbudowanych dla miłośników transportu ciężkiego i realistycznych symulacji, których można doświadczyć w Euro Truck Simulator 2.