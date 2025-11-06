Euro Truck Simulator 2 z kolejną dużą aktualizacją. HDR, nowe miasta i dynamiczny załadunek

SCS Software zapowiada duży patch, który wprowadza graficzne ulepszenia i długo wyczekiwaną funkcję.

Na Steam wystartowały beta testy aktualizacji 1.57 do Euro Truck Simulator 2. Twórcy z SCS Software nie zwalniają tempa – przygotowali sporą dawkę nowości, które trafią do gry jeszcze przed jej konsolowym debiutem.

Euro Truck Simulator 2 – aktualizacja 1.57 z HDR i dynamicznym za ładunkiem

Jedną z najważniejszych zmian jest natywna obsługa HDR, która znacząco poprawia jakość obrazu. Aktualizacja przynosi też odświeżoną zawartość rozszerzenia Scandinavia, z ulepszonymi modelami dróg, nowymi miastami oraz lepszym oświetleniem.