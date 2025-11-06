Zaloguj się lub Zarejestruj

Euro Truck Simulator 2 z kolejną dużą aktualizacją. HDR, nowe miasta i dynamiczny załadunek

Mikołaj Berlik
2025/11/06 14:45
SCS Software zapowiada duży patch, który wprowadza graficzne ulepszenia i długo wyczekiwaną funkcję.

Na Steam wystartowały beta testy aktualizacji 1.57 do Euro Truck Simulator 2. Twórcy z SCS Software nie zwalniają tempa – przygotowali sporą dawkę nowości, które trafią do gry jeszcze przed jej konsolowym debiutem.

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 – aktualizacja 1.57 z HDR i dynamicznym załadunkiem

Jedną z najważniejszych zmian jest natywna obsługa HDR, która znacząco poprawia jakość obrazu. Aktualizacja przynosi też odświeżoną zawartość rozszerzenia Scandinavia, z ulepszonymi modelami dróg, nowymi miastami oraz lepszym oświetleniem.

Nowością jest także dynamiczny system załadunku i rozładunku – funkcja znana wcześniej z American Truck Simulator. Na start będzie dostępna tylko w regionie Nordic Horizons, ale autorzy zapowiadają stopniowe rozszerzanie jej na inne lokacje.

GramTV przedstawia:

W patchu znalazły się również liczne poprawki techniczne, m.in. dla modeli Scanii R/S oraz usprawnienia interfejsu, który ma teraz działać płynniej w różnych rozdzielczościach. Uaktualnienie wzbogaci także dodatek Special Transport o nowe elementy do przewożenia, a społeczność chwali tempo, z jakim twórcy rozwijają grę mimo zbliżającej się premiery na konsole.

Źródło:https://steamcommunity.com/app/227300/eventcomments/662718826094399610?snr=1_5_9_

