Euro Truck Simulator 2 otrzymało aktualizację 1.60. Lepsze oświetlenie, odświeżone ciężarówki i nowe stacje radiowe

Studio SCS Software udostępniło aktualizację 1.60 do gry Euro Truck Simulator 2.

Nowa aktualizacja do Euro Truck Simulator 2 wprowadza szereg usprawnień technicznych, poprawia system materiałów i oświetlenia, a także odświeża jedną z najpopularniejszych ciężarówek dostępnych w grze jaką jest Volvo FH Series 6. Euro Truck Simulator 2 z nową aktualizacją Najważniejszą zmianą jest implementacja nowego systemu materiałów i oświetlenia. Dzięki niemu zarówno wnętrza, jak i zewnętrzne elementy pojazdów mają wyglądać bardziej realistycznie. Twórcy podkreślają, że zmiany wpływają na sposób odbijania światła od różnych powierzchni, poprawiając ogólną jakość oprawy wizualnej. Na początek nowy system materiałów został wdrożony w ciężarówkach DAF NGD oraz MAN TG3 TGX, jednak SCS Software zapowiada, że w przyszłości technologia trafi również do kolejnych modeli dostępnych w grze.

Sporo uwagi poświęcono także modelowi Volvo FH Series 6. Szwedzka ciężarówka otrzymała nowe elementy aerodynamiczne, które pozwolą graczom jeszcze bardziej spersonalizować wygląd pojazdu. Do gry dodano również nowe deflektory dachowe przeznaczone dla wersji kabinowych Sleeper Cab, Globetrotter oraz Globetrotter XL. Ponadto cała gama FH Series 6 wzbogaciła się o nowy czarny element wykończeniowy słupka A. Aktualizacja 1.60 wprowadza także ulepszenia interfejsu użytkownika. Widget szczegółów zleceń został przebudowany, aby ułatwić przeglądanie informacji dotyczących dostępnych transportów. Funkcję można aktywować z poziomu menu opcji widgetów, naciskając klawisz F6. Zmian doczekał się również system zmęczenia kierowcy. Od teraz został on podzielony na dwa osobne wskaźniki: stan wypoczynku (Rest State) oraz obowiązkową przerwę (Mandatory Break). Długotrwała jazda stopniowo wyczerpuje pasek wypoczynku, natomiast prowadzenie ciężarówki przez dziesięć godzin bez przerwy wymusi dziewięciogodzinny odpoczynek. Zmiana ma jeszcze bardziej zbliżyć symulację do rzeczywistych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

GramTV przedstawia:

Na fanów jazdy przy muzyce czeka również nowa funkcja. Do gry trafiło pięć stacji radiowych: Rust FM

Escape

PUMP IT!

Pop Gear

Roadio Na ten moment jedynie stacja Escape oferuje muzykę przyjazną streamerom, która może być wykorzystywana podczas transmisji internetowych bez ryzyka problemów związanych z prawami autorskimi. Aktualizacja 1.60 jest już dostępna do pobrania dla wszystkich posiadaczy Euro Truck Simulator 2 i stanowi kolejny krok w dalszym rozwijaniu jednej z najpopularniejszych gier symulacyjnych o prowadzeniu ciężarówek.