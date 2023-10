EA Sports FC 24 z pierwszymi wynikami sprzedaży. EA ma powody do zadowolenia

Jak informuje Financial Times (dzięki GamingBolt ), Electronic Arts poinformowało, że EA Sports FC 24 w okresie wczesnego osiągnęło sprzedaż na poziomie 6,8 mln egzemplarzy. Wynik ten jest o 35% wyższy, od osiągnięto w zeszłym roku rezultatu gry FIFA 23. Amerykańska firma ma więc powody do zadowolenia i niewykluczone, że w najbliższym czasie wydawca pochwali się kolejnymi danymi.

Na koniec przypomnijmy, że EA Sports FC 24 dostępne jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej gry piłkarskiej od Electronic Arts, to zapraszamy Was do lektury: EA Sports FC 24 - recenzja. To mogła być najlepsza część serii FIFA.