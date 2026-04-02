StarCraft FPS w otwartym świecie? Blizzard szuka pracowników

Na oficjalnej stronie internetowej Blizzarda pojawiło się zaskakujące ogłoszenie. Ogłoszenie, które może tyczyć się właśnie marki znanej z legendarnych RTS-ów.
Blizzard szuka projektanta do FPS-a w uniwersum StarCrafta?
Ale nie o RTS-ie tutaj mowa. Już w lutym pojawiły się doniesienia, że gigant z Kalifornii chce stworzyć StarCrafta w gatunku FPS. Teraz zaś na studio opublikowało ofertę pracy, w ramach której poszukuje Głównego Projektanta ds. Innowacji. Ten miałby poprowadzić nie podaną z nazwy “strzelankę AAA w otwartym świecie”. Jak nietrudno zauważyć, obecnie Blizzard nie ma w swoim portfolio żadnej takiej gry, a jednym FPS-em pozostaje Overwatch, aczkolwiek tam otwartego świata nie uświadczymy. Nic więc dziwnego, że społeczność po dodaniu 2 do 2 szybko doszła do wniosku, że de facto ogłoszenie to tyczy się właśnie starcraftowego FPS-a.