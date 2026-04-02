StarCraft FPS w otwartym świecie? Blizzard szuka pracowników

Jeżeli chodzi o kandydatów na podane stanowisko, Blizzard szuka kogoś z co najmniej 15-letnim doświadczeniem w projektowaniu gier oraz przynajmniej 4-letnim na stanowiskach kierowniczych. Osoba taka musi być biegła w pracy z Unreal Engine oraz mieć za sobą pracę w skupionych na walce produkcjach AAA. A czym rzeczony Główny Projektant miałby się zajmować? Jego zadaniem byłaby identyfikacja rynkowych trendów i potrzeb graczy, ale też aktywne uczestnictwo w implementacji pomysłów. Osoba taka miałaby też zarządzać całym zespołem oraz umieć przekładać abstrakcyjne wizje na konkretne wytyczne i dokumentację.

Szczególnie fragment o Unreal Engine jest tutaj ciekawy, bo dotychczas Blizzard niemal wszystkie gry wydawał na swoim autorskim silniku. Niemniej warto mieć na uwadze kilka aspektów. Przede wszystkim sam fakt takiego ogłoszenia nie oznacza, że strzelanka w otwartym świecie w uniwersum StarCrafta (czy też cokolwiek innego, czym ta pozycja jest) kiedykolwiek wyjdzie. Studio z Kalifornii ma wszak długą historię kasowania i całkowitego przebudowywania projektów. Dość powiedzieć, że w przeszłości firma robiła już podchodzi pod FPS-a SC, ale Starcraft: Ghost nigdy się nie ukazało. Nie poznaliśmy również ani sławnego MMO Titan, które dało podwaliny pod Overwatcha, ani też survivalowego Odyssey. Czy w tym wypadku będzie inaczej?