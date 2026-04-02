StarCraft FPS w otwartym świecie? Blizzard szuka pracowników

Maciej Petryszyn
2026/04/02 17:00
Plotki o tym, że marka StarCraft nie jest bynajmniej martwa, pojawiają się od jakiegoś czasu. Teraz jednak pojawił się wskazówki, że faktycznie coś może być na rzeczy.

Na oficjalnej stronie internetowej Blizzarda pojawiło się zaskakujące ogłoszenie. Ogłoszenie, które może tyczyć się właśnie marki znanej z legendarnych RTS-ów.

Blizzard szuka projektanta do FPS-a w uniwersum StarCrafta?

Ale nie o RTS-ie tutaj mowa. Już w lutym pojawiły się doniesienia, że gigant z Kalifornii chce stworzyć StarCrafta w gatunku FPS. Teraz zaś na studio opublikowało ofertę pracy, w ramach której poszukuje Głównego Projektanta ds. Innowacji. Ten miałby poprowadzić nie podaną z nazwy “strzelankę AAA w otwartym świecie”. Jak nietrudno zauważyć, obecnie Blizzard nie ma w swoim portfolio żadnej takiej gry, a jednym FPS-em pozostaje Overwatch, aczkolwiek tam otwartego świata nie uświadczymy. Nic więc dziwnego, że społeczność po dodaniu 2 do 2 szybko doszła do wniosku, że de facto ogłoszenie to tyczy się właśnie starcraftowego FPS-a.

Jeżeli chodzi o kandydatów na podane stanowisko, Blizzard szuka kogoś z co najmniej 15-letnim doświadczeniem w projektowaniu gier oraz przynajmniej 4-letnim na stanowiskach kierowniczych. Osoba taka musi być biegła w pracy z Unreal Engine oraz mieć za sobą pracę w skupionych na walce produkcjach AAA. A czym rzeczony Główny Projektant miałby się zajmować? Jego zadaniem byłaby identyfikacja rynkowych trendów i potrzeb graczy, ale też aktywne uczestnictwo w implementacji pomysłów. Osoba taka miałaby też zarządzać całym zespołem oraz umieć przekładać abstrakcyjne wizje na konkretne wytyczne i dokumentację.

Szczególnie fragment o Unreal Engine jest tutaj ciekawy, bo dotychczas Blizzard niemal wszystkie gry wydawał na swoim autorskim silniku. Niemniej warto mieć na uwadze kilka aspektów. Przede wszystkim sam fakt takiego ogłoszenia nie oznacza, że strzelanka w otwartym świecie w uniwersum StarCrafta (czy też cokolwiek innego, czym ta pozycja jest) kiedykolwiek wyjdzie. Studio z Kalifornii ma wszak długą historię kasowania i całkowitego przebudowywania projektów. Dość powiedzieć, że w przeszłości firma robiła już podchodzi pod FPS-a SC, ale Starcraft: Ghost nigdy się nie ukazało. Nie poznaliśmy również ani sławnego MMO Titan, które dało podwaliny pod Overwatcha, ani też survivalowego Odyssey. Czy w tym wypadku będzie inaczej?

Źródło:https://www.pcgamer.com/gaming-industry/blizzard-is-hiring-for-an-open-world-shooter-using-unreal-engine-which-is-more-evidence-that-a-new-starcraft-game-could-be-on-its-way/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Gregario
Gramowicz
Ostatni sobota

Gdyby poszli z SC w strzelanki i inne gry akcji, to np. WH40k z serią Space Marine mógłby mieć ciekawą konkurencję.

fan SC
Gość
Ostatni piątek

SC: Ghost miał być TPS a nie FPS, sprawdzenie tego nie wymagało nie wiadomo ile zachodu ale widać lepiej naklepać bzdur.




