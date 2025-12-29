Escape From Tarkov ujawnia mnóstwo nowej zawartości

Popularna strzelanka zaliczy wkrótce szereg aktualizacji.
Battlestate Games zaprezentowało plany rozwoju Escape From Tarkov na 2026 rok, ujawniając sporą porcję nowej zawartości dla popularnej strzelanki. Zapowiedzi pojawiły się podczas noworocznego programu TarkovTV LIVE, którego fragmenty trafiły również do mediów społecznościowych studia.
Escape From Tarkov – szykują się zmiany w grze
Escape From Tarkov przez lata funkcjonowało w ramach wczesnego dostępu, by w listopadzie 2025 roku doczekać się pełnej premiery. Choć debiut wersji 1.0 nie obył się bez problemów, gra wciąż cieszy się dużą popularnością i oddaną społecznością. Battlestate Games wyraźnie pokazuje, że nie zamierza zwalniać tempa również po premierze.
Największe wrażenie robią dwie nowe mapy zapowiedziane na 2026 rok. Icebreaker to śnieżna lokacja osadzona na pełnowymiarowym statku towarowym, oferująca zupełnie nowe podejście do walki i eksploracji. Z kolei End of Line przeniesie graczy do podziemi – akcja mapy rozgrywa się na stacji metra, stawiając na klaustrofobiczny klimat i inne tempo rozgrywki.
Deweloper zaprezentował także szereg nowych interakcji środowiskowych. Gracze będą mogli m.in. strzelać do zamków w drzwiach, uruchamiać alarmy samochodowe czy wchodzić w interakcje z drzwiami zabezpieczonymi hasłem. Pojawi się również bardziej dynamiczne otoczenie, w tym wiatr poruszający elementami mapy, co wpłynie na immersję i taktykę.
Nie zabraknie też nowego wyposażenia. W 2026 roku do gry trafią kolejne elementy ubioru oraz nowe moduły do broni, w tym AK-308, PKM i UMP. Choć Battlestate Games nie podało konkretnych dat, zapowiedzi sugerują, że przyszły rok będzie kluczowy dla dalszego rozwoju Escape From Tarkov.
