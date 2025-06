Escape from Tarkov blisko wersji 1.0. Przed graczami ostatni wipe i ogromne zmiany

Po niemal dekadzie od startu alfa-testów, strzelanka Battlestate Games szykuje się do pełnej premiery.

Escape from Tarkov zbliża się do długo wyczekiwanej wersji 1.0. Twórcy potwierdzili, że przed oficjalnym debiutem czeka nas jeszcze jeden „wipe”, czyli całkowite wyzerowanie postępów graczy. Wydarzenie to ma przygotować społeczność na start nowego etapu życia tej sieciowej strzelanki.

Escape from Tarkov – ostatnia czystka przed premierą

Gra pozostaje w fazie beta od 2017 roku, a jej rozwój wiązał się z wieloma zmianami i cyklicznymi resetami postępów. Teraz dyrektor operacyjny studia, Nikita Bujanow, potwierdził, że przed premierą wersji 1.0 nastąpi jeszcze jedna czystka danych. W społeczności pojawiły się jednak pytania, czy chodzi o ogólny wipe, czy może o wcześniej zapowiedziane wyzerowanie trybu PvE.

