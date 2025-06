Eriksholm: The Stolen Dream w nowym zwiastunie. Ujawniono datę premiery

Na pokazie Future Games Show Summer Showcase 2025 poznaliśmy oficjalną datę premiery Eriksholm: The Stolen Dream. Gra studia River End Games łącząca elementy skradanki i logicznych zagadek trafi na rynek już 15 lipca 2025 roku. Tym samym do premiery pozostał nieco ponad miesiąc.

Eriksholm: The Stolen Dream – nowy zwiastun gry ujawnia datę premiery

Z okazji ogłoszenia daty zaprezentowano także nowy zwiastun oraz komentarz twórców, w którym ujawniono więcej szczegółów na temat rozgrywki i podejścia do projektu. Co wyjątkowo imponujące, Eriksholm: The Stolen Dream powstaje w zespole zaledwie 16 osób ze studia River End Games. Twórcy postawili sobie ambitny cel, tworząc wizualnie dopracowaną produkcję z ograniczonymi zasobami.