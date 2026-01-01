Eric Barone daje 125 tys. dol. i miesięczne wpłaty dziękując platformie, na której powstało Stardew Valley

Twórca Stardew Valley postanowił hojnie odwdzięczyć się za technologię, która pomogła mu stworzyć hit.

Eric Barone, znany także jako ConcernedApe, zdecydował się na znaczące wsparcie finansowe projektu MonoGame. To właśnie na tej open source’owej platformie programistycznej C# powstało Stardew Valley – jedna z najpopularniejszych gier niezależnych ostatniej dekady.

MonoGame – fundament Stardew Valley

O darowiźnie poinformowali sami twórcy MonoGame. Eric Barone przekazał na rozwój projektu 125 tysięcy dolarów, a dodatkowo zobowiązał się do regularnych, comiesięcznych wpłat. Zespół MonoGame podziękował deweloperowi, zapowiadając, że rok 2026 zapowiada się jako jeden z najważniejszych w historii platformy.