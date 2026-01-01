Eric Barone daje 125 tys. dol. i miesięczne wpłaty dziękując platformie, na której powstało Stardew Valley

Twórca Stardew Valley postanowił hojnie odwdzięczyć się za technologię, która pomogła mu stworzyć hit.
Eric Barone, znany także jako ConcernedApe, zdecydował się na znaczące wsparcie finansowe projektu MonoGame. To właśnie na tej open source’owej platformie programistycznej C# powstało Stardew Valley – jedna z najpopularniejszych gier niezależnych ostatniej dekady.
MonoGame – fundament Stardew Valley
O darowiźnie poinformowali sami twórcy MonoGame. Eric Barone przekazał na rozwój projektu 125 tysięcy dolarów, a dodatkowo zobowiązał się do regularnych, comiesięcznych wpłat. Zespół MonoGame podziękował deweloperowi, zapowiadając, że rok 2026 zapowiada się jako jeden z najważniejszych w historii platformy.
Wsparcie akurat tego narzędzia nie jest zaskoczeniem. Barone intensywnie korzystał z MonoGame podczas tworzenia Stardew Valley, a jego decyzja pokazuje, jak istotną rolę w rozwoju gier niezależnych odgrywają projekty open source.
Wczytywanie ramki mediów.
Dziś z radością informujemy, że ConcernedApe (twórca Stardew Valley) przekazał na projekt bardzo hojną, początkową darowiznę w wysokości 125 000 dolarów oraz zadeklarował stałe, comiesięczne wsparcie finansowe.
Ten niezwykły wyraz wsparcia, wraz z trwającymi wpłatami od innych studiów i osób prywatnych, pomaga zapewnić, że MonoGame pozostanie otwartoźródłowym frameworkiem C#, na którym mogą polegać twórcy gier każdej wielkości.
Fundacja z entuzjazmem patrzy na naszą roadmapę oraz nadchodzące wydania zaplanowane na 2026 rok i zaprasza społeczność do dołączenia do innych w celu wspierania przyszłości MonoGame.
GramTV przedstawia:
MonoGame od lat jest wykorzystywane przez wielu deweloperów, w tym znane studia indie. Wśród sponsorów projektu znajdują się m.in. Re-Logic (autorzy Terrarii) oraz SKA Studios, znane z gry Salt and Sanctuary. Finansowe zaangażowanie Barone’a to kolejny sygnał, że sukces komercyjny może iść w parze z realnym wspieraniem narzędzi, z których korzysta cała branża.
Przypomnijmy, że Stardew Valley zadebiutowało 26 lutego 2016 roku. Tytuł jest dostępny na PC oraz konsolach.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!