„Era wymyślania nowych mechanik już minęła” - rzekł twórca ICO i Shadow of the Colossus

Twórca ICO i Shadow of the Colossus uważa, że gry wideo nie muszą już polegać na tworzeniu innowacyjnych mechanik, by opowiadać ciekawe historie czy dostarczać emocji. Gdyby te słowa wypowiedział ktokolwiek inny, pewnie zostałyby podważone. Trudno jednak polemizować z kimś tak doświadczonym.

Twórca ICO i Shadow of the Colossus o mechanikach w grach

Przypomnijmy, że fenomen ICO i Shadow of the Colossus polegał na ich minimalistycznym podejściu do narracji, emocjonalnej głębi i wyjątkowej atmosferze, która łączyła oszczędną oprawę audiowizualną z intuicyjną, ale poruszającą rozgrywką. W niedawnym wywiadzie dla Denfaminicogamer reżyser tych gier, Fumito Ueda zdradził, że coraz mniej interesuje go pogoń za oryginalnymi rozwiązaniami w gameplayu. „To nie jest era, by oferować nowe mechaniki w każdej nowej grze” – przyznał reżyser kultowych tytułów, dodając, że bardziej fascynuje go rozwijanie istniejących rozwiązań i budowanie wokół nich atmosfery czy oprawy wizualnej.