Podczas Destination D23 Disney ujawnił oficjalny tytuł szóstej części kultowej serii animacji studia 20th Century Fox – będzie to Ice Age: Boiling Point. Studio poinformowało także o przesunięciu premiery – zamiast w 2026 roku, film trafi do amerykańskich kin 5 lutego 2027 roku.

Epoka lodowcowa 6 – ujawniono tytuł i datę premiery

Seria Epoka lodowcowa debiutowała w 2002 roku i od tamtej pory stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych animowanych franczyz na świecie. Dotychczas ukazało się pięć pełnometrażowych filmów, które zarobiły łącznie ponad 3,2 miliarda dolarów w globalnym box office, czyniąc z niej jedną z najpopularniejszych serii animacji kinowych w historii. Ostatni film z serii, Epoka lodowcowa: Przygody dzikiego Bucka, zadebiutował w 2022 roku.