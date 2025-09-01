Zaloguj się lub Zarejestruj

Epoka lodowcowa 6 - ujawniono tytuł i datę premiery

Jakub Piwoński
2025/09/01 15:30
Na nowy film trochę poczekamy.

Podczas Destination D23 Disney ujawnił oficjalny tytuł szóstej części kultowej serii animacji studia 20th Century Fox – będzie to Ice Age: Boiling Point. Studio poinformowało także o przesunięciu premiery – zamiast w 2026 roku, film trafi do amerykańskich kin 5 lutego 2027 roku.

Seria Epoka lodowcowa debiutowała w 2002 roku i od tamtej pory stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych animowanych franczyz na świecie. Dotychczas ukazało się pięć pełnometrażowych filmów, które zarobiły łącznie ponad 3,2 miliarda dolarów w globalnym box office, czyniąc z niej jedną z najpopularniejszych serii animacji kinowych w historii. Ostatni film z serii, Epoka lodowcowa: Przygody dzikiego Bucka, zadebiutował w 2022 roku.

Epoka lodowcowa opowiada o przygodach zwierząt z epoki lodowcowej – w tym mamuta Manny’ego, leniwca Sida i tygrysa Diego – w świecie pełnym humoru, przyjaźni i rodzinnych perypetii. Seria znana jest z komicznych sytuacji, ciepłego przekazu i dynamicznej animacji, która przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych. Choć Epoka lodowcowa pierwotnie powstała w 20th Century Fox Animation, prawa do serii należą dziś do Disneya, który przejął Foxa w 2019 roku. Dzięki temu Disney może kontynuować produkcję i dystrybucję kolejnych odsłon kultowej franczyzy. Poprzednie odsłony można oglądać w serwisach streamingowych Disney+.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/ice-age-6-now-titled-boiling-point-sets-2027-release-date-1236357740/

