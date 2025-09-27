Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PC w Epic Games Store. Rabaty sięgają aż 90%

Patrycja Pietrowska
2025/09/27 17:00
Epic Games Store rusza z promocją.

Epic Games Store wystartował z wyprzedażą nazwaną Oszczędności w Epic. Promocja ta została ogłoszona jako akcja ograniczona czasowo, co oznacza, że gracze mogą skorzystać z rabatów tylko do 9 października, do godziny 17:00 czasu polskiego. Wśród gier objętych największymi zniżkami znajdują się liczne produkcje, w tym tytuły, których rabaty sięgają nawet 90%.

Oszczędności w Epic – specjalna wyprzedaż gier na PC

Oszczędności w Epic już wystartowały. Specjalna wyprzedaż gier na PC organizowana przez Epic Games Store pozwala zaoszczędzić na grach nawet do 90%. Oferta obejmuje wiele tytułów, a poniżej przedstawiamy wybrane produkcje dostępne w ramach promocji:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/sales-and-specials/epic-savings

