Wyprzedaż gier na PC w Epic Games Store. Rabaty sięgają aż 90%

Epic Games Store wystartował z wyprzedażą nazwaną Oszczędności w Epic. Promocja ta została ogłoszona jako akcja ograniczona czasowo, co oznacza, że gracze mogą skorzystać z rabatów tylko do 9 października, do godziny 17:00 czasu polskiego. Wśród gier objętych największymi zniżkami znajdują się liczne produkcje, w tym tytuły, których rabaty sięgają nawet 90%.
Oszczędności w Epic – specjalna wyprzedaż gier na PC
Oszczędności w Epic już wystartowały. Specjalna wyprzedaż gier na PC organizowana przez Epic Games Store pozwala zaoszczędzić na grach nawet do 90%. Oferta obejmuje wiele tytułów, a poniżej przedstawiamy wybrane produkcje dostępne w ramach promocji:
- Detroit: Become Human – 41,70 zł (zamiast 139 zł)
- The Alters – 96,80 zł (zamiast 121 zł)
- The Alters: Deluxe Edition – 140,60 zł (zamiast 167,39 zł)
- Beyond: Two Souls – 13,80 zł (zamiast 69 zł)
- Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition – 192,60 zł (zamiast 214 zł)
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 64,80 zł (zamiast 162 zł)
- Japanese Drift Master – 83,30 zł (zamiast 119 zł)
- Cities: Skylines – 41,69 zł (zamiast 138,99 zł)
- MotoGP 25 – 129,50 zł (zamiast 259 zł)
- HOT WHEELS UNLEASHED – 25,35 zł (zamiast 169 zł)
- Heavy Rain – 13,80 zł (zamiast 69 zł)
- Mount & Blade II – 137,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Two Point Museum – 103,20 zł (zamiast 129 zł)
- Sherlock Holmes The Awakened – 28,79 zł (zamiast 191,99 zł)
- WRC 9 — Edycja Deluxe – 17,77 zł (zamiast 177,71 zł)
- PAYDAY 3 – 41,82 zł (zamiast 126,74 zł)
- Europa Universalis IV – 23,19 zł (zamiast 231,99 zł)
- Sherlock Holmes Chapter One – 19,90 zł (zamiast 199 zł)
- Trek to Yomi – 21 zł (zamiast 84 zł)
- The Talos Principle – 20,84 zł (zamiast 138,99 zł)
- The Talos Principle 2 – 69,49 zł (zamiast 138,99 zł)
- The Sinking City Remastered – 44,50 zł (zamiast 178 zł)
- Surviving the Aftermath – 41,69 zł (zamiast 138,99 zł)
- Surviving Mars – 45,86 zł (zamiast 138,99 zł)
- Pacific Drive: Deluxe Edition – 63,50 zł (zamiast 127 zł)
