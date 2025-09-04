Epic Games Store rozdaje dwie gry za darmo. Kolejne prezenty dla graczy pecetowych

Jak co czwartek, również i tym razem Epic Games Store przygotował kolejne prezenty dla pecetowych graczy. Użytkownicy komputerów osobistych mogą liczyć na dwa tytuły, które dodadzą do swoich cyfrowych bibliotek. Jeden z nich to Monument Valley, natomiast drugi – The Battle of Polytopia. Gry będą dostępne do odbioru dziś od godziny 17:00. Na przypisanie ich do konta będziemy mieli czas do kolejnego czwartku.

Wyrusz w podróż ku przebaczeniu przez niemożliwe środowiska pełne iluzorycznych łamigłówek. Manipuluj obiektami i twórz kolejne ścieżki, aby odkrywać nowe surrealistyczne i tajemnicze światy w tej medytacyjnej, spokojnej grze logicznej. – brzmi opis Monument Valley.

The Battle of Polytopia to nagradzana strategiczna gra turowa oparta na kontrolowaniu mapy, walce z wrogimi plemionami, odkrywaniu nowych lądów i rozwijaniu technologii. Wciel się w przywódcę jednego z plemion i postaraj się zbudować cywilizację, rywalizując z innymi grupami w ramach rozgrywki turowej. – czytamy w opisie The Battle of Polytopia.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Przypomnijmy, że do godziny 17:00 możemy odebrać prezenty z ubiegłego tygodnia. Są to Machinarium oraz Make Way.