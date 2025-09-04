Zaloguj się lub Zarejestruj

Epic Games Store rozdaje dwie gry za darmo. Kolejne prezenty dla graczy pecetowych

Patrycja Pietrowska
2025/09/04 09:00
0
0

Kolejne prezenty dla graczy od Epic Games Store.

Jak co czwartek, również i tym razem Epic Games Store przygotował kolejne prezenty dla pecetowych graczy. Użytkownicy komputerów osobistych mogą liczyć na dwa tytuły, które dodadzą do swoich cyfrowych bibliotek. Jeden z nich to Monument Valley, natomiast drugi – The Battle of Polytopia. Gry będą dostępne do odbioru dziś od godziny 17:00. Na przypisanie ich do konta będziemy mieli czas do kolejnego czwartku.

Epic Games Store
Epic Games Store

Wyrusz w podróż ku przebaczeniu przez niemożliwe środowiska pełne iluzorycznych łamigłówek. Manipuluj obiektami i twórz kolejne ścieżki, aby odkrywać nowe surrealistyczne i tajemnicze światy w tej medytacyjnej, spokojnej grze logicznej. – brzmi opis Monument Valley.

The Battle of Polytopia to nagradzana strategiczna gra turowa oparta na kontrolowaniu mapy, walce z wrogimi plemionami, odkrywaniu nowych lądów i rozwijaniu technologii. Wciel się w przywódcę jednego z plemion i postaraj się zbudować cywilizację, rywalizując z innymi grupami w ramach rozgrywki turowej. – czytamy w opisie The Battle of Polytopia.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Przypomnijmy, że do godziny 17:00 możemy odebrać prezenty z ubiegłego tygodnia. Są to Machinarium oraz Make Way.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

Epic Games
darmowe gry
oferta
cyfrowa dystrybucja
prezent
Monument Valley
okazja
Epic Games Store
gry za darmo
The Battle of Polytopia
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112