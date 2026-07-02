World of Tanks: HEAT to gra, która łączy tradycję z nowoczesnością...

… a wszystko rozbijać się będzie o to, czy zabawa w formacie Free 2 Play ze wszystkimi jej plusami i minusami będzie was rajcowała dłużej, jak wyżej podpisanego.

W przypadku gier darmowych do ogrywania bardzo często staram się unikać oceniania ich z bardzo prostego powodu – sam fakt, że próg wejścia jest praktycznie zerowy i każdy może sprawdzić, czy dana gra jest warta zachodu, nie wymaga oceniania, czy warto zainwestować te „zero złotych”.

Bo dobrze wiemy, że jak za darmo, to jest najlepsza cena.

W kontekście tak ustabilizowanej pozycji Wargamingu na przestrzeni różnych gier można by powiedzieć, iż każda próba stworzenia czegoś nowego wiąże się z ryzykiem. Tak było m.in. W przypadku Steel Hunters, które mechami nie zwojowało za wiele, bo i tematyka była nowa, choć z mojego punktu widzenia spokojnie można było dać projektowi trochę oddychać oraz sprawdzić, ile jeszcze można w ramach tej formuły wyciągnąć, nawet jeśli fani maszyn bojowych siedzą po uszy w Battletechu.

Dlatego też nie ukrywam, że po pierwszej zapowiedzi World of Tanks: HEAT miałem w głowie jedno – weterani czołgów (i pochodnych) będą kręcili nosem. Na szczęście, mimo przegranych godzin w WoTa, zawsze należałem do tych, którzy woleli nieco lżejszą formułę zabawy niż zgon i powrót do domu w oczekiwaniu na powrót wraku z pola bitwy. Zresztą próg wejścia i ogarnięcia na wyższych tierach, łącznie z czołgami premium, potrafi pokonać nawet najbardziej zawziętych fanów gier free-to-play.

Na szczęście w World of Tanks: HEAT jest dobrze, ale czy mogło być lepiej?

Jest szybko, jest ogień, ale elementy zabawy w World of Tanks nadal występują, co jednym się spodoba, a inni będą prawdopodobnie mocno kręcić nosem.

W odróżnieniu od klasycznego World of Tanks nie musimy zbyt mocno zwracać uwagi na to, aby czaić się za rogiem i liczyć, że nasza przygoda na polu bitwy szybko się zakończy. Całość bowiem można byłoby opisać jako „hero tank-shooter”, w którym wybieramy naszego agenta, jego maszynę i ruszamy bić się w trybach, które również mogą przywodzić na myśl podobne atrakcje w sieciowych strzelankach.

Jest bowiem tutaj:

Typowe bronienie poszczególnych baz na mapie w stylu trybu Control.

Hardpoint, w którym bronimy jednego punktu w dwóch wersjach (z podziałem na rundy oraz wędrującym po mapie punktem do zdobycia).

Kill Confirmed, w którym zbieramy żetony z wraków poległych.

Wszystkie te tryby na ten moment można ogrywać zarówno w tradycyjnych pojedynkach z innymi graczami, jak i w walce z AI, co może się przydać do opanowywania zarówno możliwości maszyn, jak i konkretnych aren.

Całość jednak, mimo postawienia na o wiele bardziej dynamiczne starcia dzięki umiejętnościom i innym elementom nadającym tempo, nadal trzyma się mocno narzuconego przez World of Tanks statycznego rodowodu oraz odpowiedniego pozycjonowania. Głupio bowiem jest wystawić się na otwartym polu lekkim czołgiem komuś, kto może nas z łatwością ściągnąć, celując w odpowiedni słaby punkt. Podobnie jak wlecieć w pole minowe rozstawione przez jednego z bohaterów.

I właśnie w tym wszystkim chodzi o połączenie tej dynamiki, nowości, ale nadal pewnej typowo czołgowej myśli strategicznej (której niestety nie uczą w przypadku walki z AI… choć w tym ładowaniu się na punkty masą również jest metoda). Nie zawsze bowiem wykorzystanie umiejętności ostatecznej w bombardowaniu konkretnego miejsca musi przynieść efekt w postaci kilku zniszczeń. Może nawet lepiej, gdy ich nie ma, a nasz wróg będzie próbował innych metod, by dotrzeć do tego miejsca.

To, co jednak przydałoby się w tym obrazku, to zdecydowanie coś, co pozwalałoby, tak jak chociażby w Overwatch, na zmianę agenta czy czołgu w ramach wybranej przez gracza klasy postaci. Wtedy momentami o wiele łatwiej byłoby próbować kontrolować przebieg pojedynku na podstawie tego, co aktualnie ma po swojej stronie przeciwnik. To jednak myśl, która najczęściej pojawia się w momencie, gdy wchodzi taki typowy „steamrolling”, do którego w World of Tanks: HEAT dochodzi, i najmocniej widać to w Hardpoincie. Dobrze ogarnięta załoga jest bowiem w stanie sprawnie przejąć oba punkty, zgarnąć odpowiednią liczbę punktów i do końca przeczołgać się bez większego problemu, nawet przy przejęciu tego ostatniego. Z drugiej strony, w Control pomysł wprowadzenia dodatkowych zadań, dzięki którym można zdobyć sporą część punktów i odbić się od dna, jest całkiem dobrym rozwiązaniem… gdyby nie fakt, że poza kontratakiem oraz zajęciem zbombardowanego punktu na nowo nic innego się nie ujawniło.

Dlatego też najlepiej pod tym względem wypadł tradycyjny Kill Confirmed z prostego powodu – siedzenie w kącie nic nie da, jeśli nie zbierzemy tokenów od pokonanych przeciwników. Jeśli dorzucimy do tego dodatki w stylu zbieranych power-upów, to całość może przypominać coś à la Twisted Metal, a to już dobra zaliczka w tym trybie.

Wcześniej trochę wspomniałem o słabych punktach przeciwników i tutaj warto się nauczyć, mniej więcej, które maszyny danych agentów da się o wiele łatwiej zneutralizować, nie tylko dlatego, że trafienie w czuły punkt daje więcej doświadczenia – unieruchomienie, zapalenie czy ogłuszenie przeciwnika to zawsze lepszy sposób na kontrolowanie sytuacji niż ślepe ładowanie w czerwone miejsca na pancerzu. Czy warto natomiast nauczyć się walki drużynowej? Jak najbardziej, bowiem mając po swojej stronie snajperów (często posiadających również sposoby na odkrywanie słabych punktów) czy też obrońców (jak np. Chopper, który swoim systemem ochronnym może dać trochę oddechu reszcie zespołu), reszta może działać o wiele swobodniej. Przykładowo – obiekty denerwują innych graczy, bawiąc się w przyciąganie i obijanie przeciwników.

Z czasem te wszystkie elementy zabawy, na czele z umiejętnościami oraz ulepszeniami pojazdów (o których będzie również później), łączą się w całość, która od strony rozgrywki uzależnia, ale też bez poczucia, że jesteśmy bezużyteczni na polu bitwy, dopóki nie wystawiamy się na bezpośredni ogień ze strony wrogów… a nawet jeśli, to ten sprawny powrót do walki z łatwością odblokowuje w głowie chęć strzelania się z innymi graczami w sieci.

Minusy? Chyba na ten moment można byłoby ewentualnie narzekać na to, że w matchmakingu zbyt często trafiały się powtórki kombinacji map oraz trybów, gdzie kilka razy ogrywałem Hardpoint w wersji portowej. Niemniej jednak od niedawna ten problem zniknął z radaru, więc jest spora szansa, że został już wyeliminowany. Reszta to już kwestia tak zwanych Quality of Life oraz rozwiązań rozgrywki, które bardziej pasowałyby do gatunku, w kierunku którego World of Tanks: HEAT celuje, czyli elementów bohaterskiej strzelanki z czołgami, jak chociażby wybór matchmakingu w ramach wybranej roli czy też wybór trybu, w którym chcielibyśmy rozegrać mecz.

Jak za darmo, to trzeba trochę popracować…

I teraz pojawia się najważniejsze pytanie – jak tam z tym grindem w World of Tanks: HEAT?

Odpowiedź brzmi… to zależy, bo odbywa się na kilku różnych płaszczyznach i w każdej wygląda inaczej. Tutaj jednak muszę również przyznać, że wraz z ostatnimi aktualizacjami przyrost doświadczenia, np. w kwestii bohaterów, uległ pewnej poprawie. Dlatego też nawet po tych kilku pierwszych tygodniach od premiery w sezonie zerowym (oraz po betatestach) istnieje szansa, że przyrost konkretnej waluty czy punktów może ulec zmianie.