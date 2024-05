Epic Games Store rozda w prezencie głośną grę AAA. Wyciekł tytuł następnej darmówki

Produkcja studia Firaxis Games, twórców XCOM i Sid Meier’s Civilization VI, została wydana w grudniu 2022 roku. Gra łączy w sobie gatunku turowej strategii, RPG-a oraz karcianki. To nietypowe połączenie z superbohaterami Marvela daje jedyną w swoim rodzaju grę, która przypadnie do gustu nie tylko fanom komiksowych postaci.

Marvel’s Midnight Suns to wyjątkowe połączenie bogatej historii, personalizacji postaci, ich rozwoju i relacji znanych z RPG z taktyczną strategią i nową, rewolucyjną mechaniką walki opartej na kartach. Po mroczniejszej stronie uniwersum Marvela stworzysz nierozerwalne więzi z legendarnymi Superbohaterami Marvela i niebezpiecznymi nadprzyrodzonymi wojownikami, by stanąć do walki z największym zagrożeniem świata… demonicznymi siłami Lilith i starszego boga Chthona.

Jesteś Hunterem, pierwszym w pełni konfigurowalnym, oryginalnym bohaterem w uniwersum Marvela. Personalizuj swój wygląd, reaguj na to, czego doświadczasz, a także buduj przyjaźnie z legendami Marvela, takimi jak Avengersi, X-Meni, Runaways i nie tylko. Zdecyduj, kogo zabrać ze sobą na misje, których zadań się podjąć i przeżyj wyjątkowe przygody.