Epic Games Store nie zwalnia tempa. Kolejna darmowa gra do odebrania

Maciej Petryszyn
2026/03/27 21:00
Epic Games Store nie zwalnia tempa. Zamiast tego na platformie udostępniono kolejną grę całkowicie za darmo.

Użytkownicy Epic Games Store przez najbliższe dni mogą dołożyć do swoich bibliotek grę Lucky Goal. Za tytuł ten odpowiada niezależne studio Woondas, dla którego jest to prawdopodobnie pierwszy projekt. Wydawcą jest natomiast LuckyVerse, specjalizujące się we wspieraniu mniejszych twórców. No dobrze, ale z czym mamy do czynienia? Ze swoistą wariacją na temat piłki nożnej, ale o tyle nietypową, że ukazującą akcję z perspektywy 3. osoby. W ten sposób możemy rozgrywać mecze 3 na 3 – w trybie jednoosobowym lub też wieloosobowym. Jak zgarnąć tę grę? Szczegóły promocji poniżej.

Lucky Goal oferuje emocje piłkarskie w widoku z trzeciej osoby. Stwórz własny mecz online lub dołącz do istniejącej rozgrywki i pokaż, kto jest lepszym piłkarzem. Czeka na Ciebie również przygoda w trybie jednoosobowym, dzięki której podszlifujesz swoje umiejętności.

  • MATCHMAKING

Mecze rankingowe są dobierane na podstawie ogólnych umiejętności wszystkich członków drużyny. Rozgrywki toczą się w formacie 3v3. Możesz grać solo – wtedy zostaniesz automatycznie przydzielony do drużyny z wolnym miejscem – lub stworzyć własny zespół i zaprosić znajomych.

  • MULTIPLAYER (TRYB WIELOOSOBOWY)

Tryb multiplayer pozwala na tworzenie własnych, niestandardowych meczów w otwartym lub zamkniętym lobby. Dostępne są dwa tryby:

Tryb Klasyczny – dwie drużyny grają przeciwko sobie. Wygrywa ta, która strzeli więcej goli przed upływem czasu.

Tryb Mordor – cztery drużyny walczą ze sobą jednocześnie. Każda ekipa ma określoną liczbę żyć. Strata gola oznacza utratę życia. Drużyna, która straci wszystkie życia, odpada z gry.

  • SINGLEPLAYER (TRYB JEDNOOSOBOWY)

Tryb dla pojedynczego gracza podzielony jest na trzy kategorie:

Pierwsza kategoria: ćwiczenie celności i kontroli nad piłką.

Druga kategoria: piłkarski golf (soccer-golf).

Trzecia kategoria: pokonywanie różnorodnych i wymagających przeszkód, co wymaga mistrzowskiego opanowania piłki.
Po zaliczeniu każdej sekcji czekają na Ciebie poziomy bonusowe, które stanowią dodatkowe wyzwanie i oferują nagrody.

  • COOP & SOLO

Zaproś przyjaciela do wspólnej gry i pomóżcie sobie nawzajem sięgnąć po trofeum!

Epic Games Store i gra za darmo

Co zrobić, by otrzymać Lucky Goal za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres i przypisać grę do swojego konta Epic Games Store. Co istotne, mamy ograniczony czas na to, by zgarnąć swoją kopię, bo promocja trwa tylko do 29 marca 2026 do godziny 12:00. Po tym czasie tytuł wróci do swojej zwyczajowej ceny, czyli 22,99 zł.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:56

Chyba jednak zwalniają tempo skoro zwolnili 20% załogi :-)

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 21:38

Ten kto modelował postacie w tej grze nie powinien już więcej tego robić, bo to już nie chodzi o brak umiejętności ale o antytalent




