Epic Games Store ma dla graczy kolejne prezenty. Do odebrania głośny survival

Jak zwykle co czwartek Epic Games Store ma prezent dla pecetowych graczy. Tym razem sklep przygotował grę Nightingale, a także pakiet bonusów dla darmowego Firestone Online Idle RPG. Prezenty będziemy mogli odebrać już dzisiaj od godziny 17:00.

Nightingale to pierwszoosobowa, survivalowa gra wymagająca tworzenia przedmiotów w systemie PvE z otwartym światem, w którą gra się w pojedynkę lub w trybie współpracy ze znajomymi. Buduj, wytwarzaj, walcz i eksploruj, przemierzając mistyczne portale prowadzące do różnorodnych… – czytamy w opisie Nightingale.

Wyluzuj, twoi bohaterowie ogarniają! Będą walczyć, nawet gdy jesteś offline. Wróć po fajne nagrody i łatwe awanse. Odblokuj świetny sprzęt i rozwalaj epickich bossów. Graj w trybie idle lub clicker – wzmocnisz się bez stresu, po prostu dobrze się baw! – brzmi opis Firestone Online Idle RPG.

Darmowe gry w Epic Games Store

Przypominamy, że wciąż można odebrać prezenty z poprzedniego tygodnia. Jest to Eastern Exorcist oraz Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy.