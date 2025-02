Epic Games Store bije rekordy – 295 milionów graczy na PC

Epic Games podkreśliło także swoje zaangażowanie w program Now on Epic, który będzie obowiązywał do stycznia 2026 roku i obejmie również gry mobilne. Firma odniosła się do strategii podziału przychodów i wzrostu rynku, wskazując na 11-procentowy wzrost czasu gry stron trzecich rok do roku. Tymczasem współpraca Epic Games i Disneya, ogłoszona rok temu, nabiera tempa. Według przecieków projekt „rozległego i otwartego uniwersum gier i rozrywki” połączonego z Fortnite przeszedł do stabilnej fazy rozwoju, co sugeruje, że prace nad realizacją wizji wkroczyły w bardziej zaawansowany etap. Szczegóły na temat tego, jak dokładnie będzie wyglądać to połączenie światów Disneya i Epic Games, pozostają nieznane, ale z pewnością zostaną ujawnione już wkrótce.