Darmowa gra i bonus w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla pecetowych graczy

Kolejny czwartek, kolejne prezenty od Epic Games Store. Tym razem sklep przygotował dla pecetowych graczy dwa prezenty. Jednym z nich jest gra F1 Manager 2024. Drugi to natomiast Darmowy zestaw do odblokowania Loby w Apex Legends. Zainteresowani będą mogli odebrać grę oraz bonus do Apex Legends już dziś o godzinie 17:00 w Epic Games Store. Na przypisanie prezentów do konta będziemy mieć czas do następnego czwartku, czyli 20 lutego 2025 roku.