Epic Games rozdaje grę z legendarnymi Żółwiami Ninja. Jest darmowa, ale nie dla każdego

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ponownie jednoczy Leonardo, Michelangelo, Donatello i Raphaela, którzy spuszczają łomot w kapitalnej, pięknie zrealizowanej chodzonej bijatyce, nawiązującej do kultowego wyglądu Żółwi z 1987 roku i składającej hołd klasycznym grom z serii TMNT, takim jak Turtles In Time.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge oferuje przełomową rozgrywkę zakorzenioną w ponadczasowej mechanice klasycznych bijatyk, stworzoną przez ekspertów od gatunku beat ’em up z Dotemu (Streets of Rage 4) oraz Tribute Games. Toruj sobie drogę przez przepiękne, pikselartowe lokacje i wyrzynaj całe zastępy piekielnych wrogów swoim ulubionym Żółwiem – z których każdy posiada własne unikalne umiejętności i ciosy, dzięki czemu każde podejście do gry jest niepowtarzalne! Wybierz wojownika, wyprowadzaj radykalne kombosy, by pokonać przeciwników i doświadcz intensywnych starć pełnych zapierającej dech w piersiach akcji oraz niesamowitych zdolności ninja. Miej się na baczności, stawiając czoła Shredderowi i jego wiernemu Klanowi Stóp w pojedynkę, albo skrzyknij najlepszych kumpli i grajcie nawet w 6 graczy jednocześnie!

Podczas gdy Bebop i Rocksteady napadają na Kanał 6 i kradną odjechane urządzenia, aby wesprzeć najnowszy, pokręcony plan Kranga i Shreddera, w Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Żółwie walczą w całej masie kultowych, ponadczasowych lokacji ze świata TMNT. Od Manhattanu i Coney Island, przez miejskie dachy, aż po wilgotne kanały – pomóż straszliwej czwórce przetrzepać skórę Żołnierzom Stóp, Wojownikom Triceratonów oraz Kamiennym Żołnierzom w drodze do Wymiaru X!

Ciesz się oszałamiającą, pełną kolorów grafiką pixel art oraz klimatem retro z uniwersum TMNT, który przeniesie Cię prosto do niesamowitych lat 80. Każda postać, pojazd, broń, przedmiot i tło są bezpośrednio inspirowane serialem animowanym z 1987 roku, dzięki czemu poczujesz się, jakbyś wskoczył prosto do telewizora – w dawkę zabójczego humoru i pełnych akcji przygód!