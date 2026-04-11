Epic Games planuje wydać grę będącą połączeniem ARC Raiders i uniwersum Disneya? Ma to nastąpić już w tym roku

Wygląda na to, że ogromna inwestycja Disneya w Epic Games zaczyna przynosić konkretne owoce. Według najnowszego raportu Bloomberga, obie firmy szykują się do mocnego uderzenia na rynku gier wieloosobowych jeszcze w tym roku.

Disney Extraction Shooter – premiera w listopadzie?

Epic Games planuje premierę swojej pierwszej dużej gry powstałej w ramach współpracy z Disneyem na listopad 2026 roku. Ma to być tytuł z gatunku Extraction Shooter, wzorowany na mechanikach znanych z popularnego ARC Raiders. Gracze będą wcielać się w postacie z uniwersów Disneya, walcząc z przeciwnikami i starając się dotrzeć do punktu ewakuacji z cennymi łupami. W grze mają pojawić się bohaterowie i motywy z takich franczyz jak Marvel, Star Wars, Avatar oraz Pixar. Raport wspomina, że pierwsi testerzy wyrażali obawy co do "mało oryginalnej mechaniki", jednak zespół deweloperski wierzy, że uda się doszlifować grę do premiery.