Epic Games planuje wydać grę będącą połączeniem ARC Raiders i uniwersum Disneya? Ma to nastąpić już w tym roku

Mikołaj Berlik
2026/04/11 11:00
Nowe plany giganta po zwolnieniu blisko 1000 pracowników.

Wygląda na to, że ogromna inwestycja Disneya w Epic Games zaczyna przynosić konkretne owoce. Według najnowszego raportu Bloomberga, obie firmy szykują się do mocnego uderzenia na rynku gier wieloosobowych jeszcze w tym roku.

Disney Extraction Shooter – premiera w listopadzie?

Epic Games planuje premierę swojej pierwszej dużej gry powstałej w ramach współpracy z Disneyem na listopad 2026 roku. Ma to być tytuł z gatunku Extraction Shooter, wzorowany na mechanikach znanych z popularnego ARC Raiders. Gracze będą wcielać się w postacie z uniwersów Disneya, walcząc z przeciwnikami i starając się dotrzeć do punktu ewakuacji z cennymi łupami. W grze mają pojawić się bohaterowie i motywy z takich franczyz jak Marvel, Star Wars, Avatar oraz Pixar. Raport wspomina, że pierwsi testerzy wyrażali obawy co do "mało oryginalnej mechaniki", jednak zespół deweloperski wierzy, że uda się doszlifować grę do premiery.

Nadal koncentrujemy się na naszej długoterminowej współpracy z firmą Epic, która nadal nabiera tempa, a nasze działania na rzecz stworzenia przełomowego świata gier i rozrywki pozostają niezmienne – przedstawiciel Disney.

Dla Epic Games ten projekt to coś więcej niż tylko kolejna gra. Po zwolnieniu blisko 1000 pracowników i zamknięciu kilku trybów w Fortnite, firma desperacko szuka nowego hitu, który zapewni jej stabilność finansową.

Współpraca z Disneyem już teraz przynosi nieoczekiwane efekty – partnerstwo z Epic Games Store oraz Fortnite przyczyniło się do nagłego wzrostu subskrypcji Disney+. W planach są co najmniej dwa kolejne tytuły osadzone w tym "rozrywkowym uniwersum".

Źródło:https://insider-gaming.com/epic-games-to-release-arc-raiders-style-disney-game-this-year/

