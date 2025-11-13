Epic Games ma aż trzy prezenty dla graczy. Darmowe gry do odebrania

Jak zwykle co czwartek Epic Games Store ma dla pecetowych graczy darmowe prezenty. Tym razem do odebrania od godziny 17:00 będą aż trzy tytuły: ScourgeBringer, Songs of Silence oraz Zero Hour. Na przypisanie gier do swoich kont użytkownicy będą mieli czas do kolejnego czwartku.

ScourgeBringer to dynamiczna platformówka roguelite. Pomóż Kyhrze odkrywać nieznane i przedzierać się przez starożytne maszyny strzegące pieczęci jej przeszłości, a być może i odkupienia ludzkości.

Prowadź armie, odbudowuj upadłe królestwa i osiągnij wielkość w Songs of Silence. Wyrusz na epicką podróż przez świat fantasy inspirowany secesją, pełen intensywnych bitew i wciągającej opowieści!

Zero Hour to taktyczny FPS z rozgrywką drużynową online, którego akcja toczy się w różnych fikcyjnych lokacjach inspirowanych Bangladeszem, odwzorowanych w realistycznej skali i z elementami zarządzania zasobami. Gra oferuje przyziemne, intensywne starcia na krótkim dystansie.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store