Enotria: The Last Song – premiera włoskiego soulslike w tym roku. Zobacz trailer

Wygląda na to, że fani gatunku mają na co czekać!

Enotria: The Last Song to propozycja od niezależnego studia Jyamma Games. Deweloperzy właśnie zdradzili datę premiery swojej produkcji, oddając w ręce graczy przygotowany z tej okazji trailer. Jeśli lubicie gry z gatunku soulslike, powinniście przyjrzeć się temu projektowi bliżej.

Enotria: The Last Song to propozycja dla fanów soulslike na 2024 rok

Enotria: The Last Song przeniesie graczy do słonecznej krainy inspirowanej włoskim folklorem. Nie znaczy to jednak, że ten barwny świat jest wolny od niebezpieczeństw. Został on bowiem zniewolony przez Canovaccio - pokrętną, niekończącą się sztukę, która zostawiła świat w stanie nienaturalnego zastoju. To właśnie zadaniem gracza będzie odkrycie tajemnic stojących za tym niespotykanym wydarzeniem.