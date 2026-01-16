Endurance Motorsport Series powoli wychodzi z cienia. Nowy materiał prezentuje wyścigi w deszczu

Endurance Motorsport Series na nowym zwiastunie prezentuje wyścigi w deszczu na torze Spa.
Najnowszy zwiastun gry Endurance Motorsport Series skupia się na rywalizacji w trudnych, deszczowych warunkach na legendarnym torze Spa-Francorchamps. W materiale wideo możemy zobaczyć w akcji takie samochody jak Porsche 963 Hypercar oraz Porsche 911 GT3 R generacji 992, walczące na mokrej nawierzchni.
Nowy zwiastun Endurance Motorsport Series
Endurance Motorsport Series to gra, która początkowo miała planowaną premierę w 2025 roku. To się jednak nie udało, a jej debiut przesunięto na 2026 roku. Mimo wszystko szczątkowe informacje na temat gry, sprawiają, że jest ona jednym z najbardziej intrygujących nowych symulatorów wyścigowych. Za produkcję odpowiada francuskie studio KT Racing, znane z Test Drive Unlimited: Solar Crown, a wydawcą jest Nacon. To może nieco budzić wątpliwości, zwłaszcza po słabej premierze wspomnianego TDU.
Gra wyróżnia się unikalnym podejściem do rozgrywki. Gracz wciela się jednocześnie w kierowcę oraz inżyniera wyścigowego, swobodnie przełączając się między tymi rolami podczas długodystansowych wyścigów wieloklasowych, w których na torze mogą znaleźć się nawet 24 samochody. To koncepcja, jakiej do tej pory nie oferowała żadna inna gra wyścigowa. Nowy zwiastun po raz kolejny prezentuje dynamiczny i nieprzewidywalny system pogodowy. Podczas gry w roli inżyniera dostępny jest radar pogodowy, dostarczający kluczowych informacji, takich jak oznaczone kolorami formacje chmur, prędkość oraz kierunek wiatru. Dane pomagają podejmować strategiczne decyzje dotyczące momentu zjazdu do pit lane oraz wyboru odpowiednich opon: slicków, przejściowych lub deszczowych.
GramTV przedstawia:
Endurance Motorsport Series zaoferuje kampanię dla jednego gracza z przeciwnikami sterowanymi przez AI i co istotne, ten tryb nie będzie wymagał stałego połączenia z internetem. Jednocześnie symulacja została zaprojektowana głównie z myślą o rozgrywce online, gdzie trzyosobowe zespoły graczy mogą przejmować różne role, wiernie odwzorowując realia wyścigów długodystansowych.
Premiera Endurance Motorsport Series planowana jest na początek 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Poniżej możecie zobaczyć deszczowy zwiastun.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!