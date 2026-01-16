Endurance Motorsport Series powoli wychodzi z cienia. Nowy materiał prezentuje wyścigi w deszczu

Najnowszy zwiastun gry Endurance Motorsport Series skupia się na rywalizacji w trudnych, deszczowych warunkach na legendarnym torze Spa-Francorchamps. W materiale wideo możemy zobaczyć w akcji takie samochody jak Porsche 963 Hypercar oraz Porsche 911 GT3 R generacji 992, walczące na mokrej nawierzchni.

Nowy zwiastun Endurance Motorsport Series

Endurance Motorsport Series to gra, która początkowo miała planowaną premierę w 2025 roku. To się jednak nie udało, a jej debiut przesunięto na 2026 roku. Mimo wszystko szczątkowe informacje na temat gry, sprawiają, że jest ona jednym z najbardziej intrygujących nowych symulatorów wyścigowych. Za produkcję odpowiada francuskie studio KT Racing, znane z Test Drive Unlimited: Solar Crown, a wydawcą jest Nacon. To może nieco budzić wątpliwości, zwłaszcza po słabej premierze wspomnianego TDU.