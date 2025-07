Endless Legend 2 zalicza opóźnienie, ale są też dobre wieści dla graczy

Mimo opóźnienia są też dobre wieści dla oczekujących fanów. Amplitude Studios zamierza udostępnić bezpłatne demo Endless Legend 2 już na początku sierpnia. Szczegóły dotyczące zawartości wersji demonstracyjnej nie zostały jeszcze ujawnione.

ENDLESS Legend 2 to strategiczna gra fantasy, w której prowadzisz niezwykle zróżnicowane frakcje. Budują one rozległe imperia i prowadzą globalne wojny na stale zmieniającej się oceanicznej planecie, która znalazła się na skraju zagłady. Przeróżne kataklizmy wywróciły do góry nogami naturalny porządek rzeczy, a z czasem zmiany otworzą nowe możliwości eksploracji i podboju przed tymi, którym nie brak odwagi i śmiałości. Zakładaj rozległe miasta, by rozszerzać swoje wpływy i umacniać gospodarkę. Twórz armie i dowódź swoimi oddziałami w turowych bitwach taktycznych, by zdusić wrogów siłą. Podążaj w nieznane, by odkryć mroczne tajemnice kryjące się w samym sercu planety. – brzmi opis gry.