Endless Legend 2 z milionem godzin na liczniku. Nadchodzi pierwsza duża aktualizacja

Mikołaj Berlik
2025/10/20 12:30
Strategia fantasy świętuje udany start.

Twórcy Endless Legend 2 mają powody do świętowania — gracze spędzili już ponad milion godzin w ich nowej strategii fantasy. Amplitude Studios podziękowało społeczności za wsparcie i zapowiedziało pierwszą dużą aktualizację, która zadebiutuje jeszcze w tym tygodniu. Patch wprowadzi szereg poprawek i zmian inspirowanych opiniami fanów.

Endless Legend 2
Endless Legend 2

Endless Legend 2 – poprawki balansu, AI i interfejsu

Największe zmiany dotkną Doomwraithów – potężnych przeciwników, którzy zdaniem graczy byli zbyt silni. Aktualizacja zmniejszy ich wpływ na gospodarkę, ułatwi przywoływanie i zamykanie szczelin, a także obniży koszt jednej z kluczowych akcji aż o 50%. Deweloperzy rozważają też dodanie osobnego suwaka poziomu trudności Doomwraithów, by każdy mógł dostosować wyzwanie do własnych preferencji.

Drugim obszarem, który przejdzie gruntowną modernizację, jest sztuczna inteligencja. Komputerowi przeciwnicy mają lepiej zarządzać armiami, rozwijać frakcje i skuteczniej atakować mniejsze wioski. Zmodyfikowano także sposób, w jaki AI korzysta z jednostek nekrofagów, co powinno zwiększyć dynamikę bitew w środkowej i końcowej fazie gry.

Amplitude Studios poprawi również interfejs użytkownika, przenosząc część przycisków i wskaźników do lewego górnego obszaru ekranu. Nowa funkcja „Zawsze pokazuj statusy imperium” pozwoli śledzić działania innych frakcji podczas jednoczesnych tur, eliminując wrażenie „wyścigu”. Dzięki temu gracze będą mogli poczekać, aż sztuczna inteligencja zakończy ruchy, zanim sami zakończą swoją turę.

Na końcu twórcy udostępnili roadmapę rozwoju, z której wynika, że kolejny duży update przyniesie długo oczekiwany tryb multiplayer i rozbudowę systemu dyplomacji

News
PC
Steam
fantasy
Endless Legend
endless legend 2
