Endless Legend 2 z milionem godzin na liczniku. Nadchodzi pierwsza duża aktualizacja

Twórcy Endless Legend 2 mają powody do świętowania — gracze spędzili już ponad milion godzin w ich nowej strategii fantasy. Amplitude Studios podziękowało społeczności za wsparcie i zapowiedziało pierwszą dużą aktualizację, która zadebiutuje jeszcze w tym tygodniu. Patch wprowadzi szereg poprawek i zmian inspirowanych opiniami fanów.

Endless Legend 2 – poprawki balansu, AI i interfejsu

Największe zmiany dotkną Doomwraithów – potężnych przeciwników, którzy zdaniem graczy byli zbyt silni. Aktualizacja zmniejszy ich wpływ na gospodarkę, ułatwi przywoływanie i zamykanie szczelin, a także obniży koszt jednej z kluczowych akcji aż o 50%. Deweloperzy rozważają też dodanie osobnego suwaka poziomu trudności Doomwraithów, by każdy mógł dostosować wyzwanie do własnych preferencji.