Endless Legend 2 ląduje we Wczesnym Dostępie na Steam. Z tej okazji gra jest w promocji

Endless Legend 2 przenosi akcję na nową planetę Saiadha. Podobnie jak znana fanom Auriga, także nowy świat kryje w sobie niebezpieczne zjawiska naturalne. Gracze zmierzą się z gwałtownymi monsunami oraz zjawiskiem Tidefall, czyli nagłym opadaniem poziomu morza, które odsłania nowe obszary do eksploracji i pozwala łączyć kontynenty, pomimo braku jednostek morskich. Dzięki temu rozgrywka w środkowej i późniejszej fazie gry pozostaje dynamiczna.

Można już zagrać w Endless Legend 2 we Wczesnym Dostępie

Na start Early Access gra oferuje pięć grywalnych frakcji takich jak Kin of Sheredyn, Last Lords, Tahuk, Necrophage oraz Aspects. Każda z nich, cechuje się własnymi unikalnymi mechanikami i jednostkami. Oprócz tego gracze mogą odkrywać pomniejsze frakcje, rekrutować bohaterów, wykonywać zadania fabularne i toczyć bitwy w udoskonalonym systemie turowym. Twórcy zapowiadają, że szósta frakcja, tryb multiplayer oraz możliwość tworzenia własnych frakcji pojawią się po premierze pełnej wersji gry. Więcej informacji na jej temat, między innymi o wsparciu dla modów i pełnej kompatybilności ze Steam Deckiem, zostanie ujawnionych w nadchodzących miesiącach.