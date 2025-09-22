Zaloguj się lub Zarejestruj

Endless Legend 2 ląduje we Wczesnym Dostępie na Steam. Z tej okazji gra jest w promocji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/22 18:30
Po 11 latach od premiery oryginału studio Amplitude oficjalnie udostępniło Endless Legend 2 we wczesnym dostępie na PC poprzez platformę Steam.

Endless Legend 2 przenosi akcję na nową planetę Saiadha. Podobnie jak znana fanom Auriga, także nowy świat kryje w sobie niebezpieczne zjawiska naturalne. Gracze zmierzą się z gwałtownymi monsunami oraz zjawiskiem Tidefall, czyli nagłym opadaniem poziomu morza, które odsłania nowe obszary do eksploracji i pozwala łączyć kontynenty, pomimo braku jednostek morskich. Dzięki temu rozgrywka w środkowej i późniejszej fazie gry pozostaje dynamiczna.

Endless Legend 2
Endless Legend 2

Można już zagrać w Endless Legend 2 we Wczesnym Dostępie

Na start Early Access gra oferuje pięć grywalnych frakcji takich jak Kin of Sheredyn, Last Lords, Tahuk, Necrophage oraz Aspects. Każda z nich, cechuje się własnymi unikalnymi mechanikami i jednostkami. Oprócz tego gracze mogą odkrywać pomniejsze frakcje, rekrutować bohaterów, wykonywać zadania fabularne i toczyć bitwy w udoskonalonym systemie turowym. Twórcy zapowiadają, że szósta frakcja, tryb multiplayer oraz możliwość tworzenia własnych frakcji pojawią się po premierze pełnej wersji gry. Więcej informacji na jej temat, między innymi o wsparciu dla modów i pełnej kompatybilności ze Steam Deckiem, zostanie ujawnionych w nadchodzących miesiącach.

Endless Legend 2 to pełnoprawna kontynuacja strategii turowej 4X wydanej w 2014 roku. Za stworzenie dostępnego wyłącznie na PC tytułu odpowiadają autorzy pierwszej części, a więc ekipa zrzeszona pod szyldem Amplitude Studios. Gra ukazała się na rynku dzięki firmie Hooded Horse mającej w swoim portfolio między innymi Manor Lords. Korzystając z rozmaitych możliwości swojej frakcji gracze będą w stanie osiągać wskazane cele polegające między innymi na odpieraniu ataków wrogów chcących podbić należące do nas ziemie, ale nie tylko, w Endless Legend 2 nie brakuje bowiem możliwości rozwiązywania sporów na przykład poprzez wykorzystanie zagrań dyplomatycznych.

Endless Legend 2 może pochwalić się niezwykle klimatyczną, starannie wykonaną oprawą wizualną. Podobnie jak w pierwszej części, również tutaj wydarzenia ukazano z perspektywy kamery zawieszonej wysoko nad miejscem akcji (z opcją przybliżania i oddalania obrazu).

Zobaczcie zwiastun z okazji wejścia Endless Legend 2 we Wczesny Dostęp, która jest obecnie przeceniona o 20% (Do 6 października kupicie ją za 159,99 złotych):

Źródło:https://gamingbolt.com/endless-legend-2-is-out-now-in-early-access

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 19:10

Ja im zaufałem i grę kupiłem. Grałem w demko i mi się spodobało. Nie wiem czy to to samo studio co za czasów Endless Legend - wtedy ich śledziłem i miałem bardzo dobre doświadczenia. Gra jest niby w EA ale to nie jest typowe EA - tytuł zasadniczo jest już pełnoprawną grą. Można dyskutować czy kontent jest wystarczający względem ceny (imo gra powinna kosztować max 160 zł czyli tyle ile teraz w promocji, dobrze że dali te promkę), ale to nie jest gra której 3/4 nie zostało jeszcze dodane. Frakcji na razie tylko 5 ale są asymetryczne i rozbudowane - mają pełną linię fabularną. EA ma potrwać poł roku - grę doszlifują i mam nadzieję że dostanę to czego mi najbardziej brakuje czyli więcej artu (wspominali też o tym w video). W EL każda anomalia czy surowiec miało własny mały obrazek, to bardzo budowało klimat. Z drugiej strony tu dostaliśmy coś na kształt cudów co rozbudowuje aspekt wizualny map.




