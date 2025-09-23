"Emptiness Machine" akustycznie. Zobaczcie występ Linkin Park z nową wersją utworu

Linkin Park od lat uwielbia aranżować swoje utwory w wersji akustycznej, jednak tym razem dokonali tego z Emily Armstrong.

W sieci znajdziecie ogromną ilość utworów Linkin Park w aranżacji akustycznej. Kultowy rock band uwielbiał przerabiać swoje piosenki, nawet te mocniejsze, na delikatne odpowiedniki z wykorzystaniem pianina lub gitary akustycznej. Świetnym tego przykładem może być utwór “Crawling”, którym swego czasu Chester Bennington potrafił złapać fanów za serce. Tym razem swoje możliwości wokalne podczas akustycznego wykonania mogła zaprezentować wokalistka Emily Armstrong.

Linkin Park akustycznie z Emily Armstrong

Jak już doskonale wiecie, jakiś czas temu zespół Linkin Park wrócił do gry z nowym składem do którego dołączyła wokalistka Emily Armstrong oraz perkusita Colin Brittain. Efektem reaktywacji był album “From Zero”, który był jednocześnie pierwszym od czasu “One More Light” wydanego w 2017 roku – ostatniego przed śmiercią legendarnego wokalisty Chestera Benningtona. Sytuacja niestety podzieliła fanów i często nie ze względu na możliwości wokalne Emily, które niewątpliwie stoją na bardzo wysokim poziomie. Część fanów uważa, że Linkin Park rozmienia się na drobne i powinni wrócić pod inną nazwą, inni z kolei uważają, że Armstrong godnie reprezentuje wokal, a zespół otwiera po prostu kolejny etap.