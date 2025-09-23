Zaloguj się lub Zarejestruj

"Emptiness Machine" akustycznie. Zobaczcie występ Linkin Park z nową wersją utworu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/23 18:00
0
0

Linkin Park od lat uwielbia aranżować swoje utwory w wersji akustycznej, jednak tym razem dokonali tego z Emily Armstrong.

W sieci znajdziecie ogromną ilość utworów Linkin Park w aranżacji akustycznej. Kultowy rock band uwielbiał przerabiać swoje piosenki, nawet te mocniejsze, na delikatne odpowiedniki z wykorzystaniem pianina lub gitary akustycznej. Świetnym tego przykładem może być utwór “Crawling”, którym swego czasu Chester Bennington potrafił złapać fanów za serce. Tym razem swoje możliwości wokalne podczas akustycznego wykonania mogła zaprezentować wokalistka Emily Armstrong.

Linkin Park
Linkin Park

Linkin Park akustycznie z Emily Armstrong

Jak już doskonale wiecie, jakiś czas temu zespół Linkin Park wrócił do gry z nowym składem do którego dołączyła wokalistka Emily Armstrong oraz perkusita Colin Brittain. Efektem reaktywacji był album “From Zero”, który był jednocześnie pierwszym od czasu “One More Light” wydanego w 2017 roku – ostatniego przed śmiercią legendarnego wokalisty Chestera Benningtona. Sytuacja niestety podzieliła fanów i często nie ze względu na możliwości wokalne Emily, które niewątpliwie stoją na bardzo wysokim poziomie. Część fanów uważa, że Linkin Park rozmienia się na drobne i powinni wrócić pod inną nazwą, inni z kolei uważają, że Armstrong godnie reprezentuje wokal, a zespół otwiera po prostu kolejny etap.

Niezależnie od reakcji fanów, Linkin Park nie przestaje kontynuować swojej pracy, sięgając często po dobrze znane nam rozwiązania, jak choćby przerabianie znanych i lubianych utworów na wersje akustyczne, których najczęściej fani mogą doświadczyć na koncertach. Pierwszym takim utworem, który “nowe” Linkin Park wzięło na warsztat jest “Emptiness Machine”. Piosenka była pierwszym singlem zespołu promującym nie tyle nadchodzącą płytę “From Zero” co powrót całego zespołu. To właśnie wtedy mogliśmy posłuchać po raz pierwszy Emily Armstrong pod szyldem Linkin Park.

GramTV przedstawia:

Wybór w tej utworu wydawał się być oczywisty, a z pewnością sentymentalny. Posłuchajcie zatem jak brzmi głos Emily, która śpiewa do nieco obniżonej tonacji gitary akustycznej:

Tagi:

Muzyka
muzyka
koncert
Linkin Park
gitara
śpiewanie
koncerty
muzyka z filmu
muzyka w grach
muzyka rockowa
zespół rockowy
muzyka popowa
Muzyka metalowa
zespół muzyczny
wokalistka
zespół popowy
zespół metalowy
muzyka elektroniczna
Emily Armstrong
akustycznie
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112