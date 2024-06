Emma Roberts poleci w kosmos w nowym widowisku Prime Video. Space Cadet na pierwszym zwiastunie

Wygląda na to, że Amazon Prime Video zmiksował własny pomysł z tym co znaliśmy z Legalnej blondynki i tak oto wyszedł im Space Cadet. Jest to film, w którym znana imprezowiczka, dostaje się do programu kosmicznego NASA i odbywa morderczy trening, żeby polecieć w kosmos. Oczywiście nie obędzie się bez wielu perypetii i zabawnych akcji, bo po to powstają przecież komedie.

Wakacyjna komedia Space Cadet na pełnym zwiastunie

Jeden mały krok dla mężczyzny, ale wielki skok dla imprezowiczki z Florydy. Emma Roberts występuje w roli Tiffany „Rex” Simpson, która zawsze marzyła o wyprawie w kosmos i dzięki drobnemu oszustwu dostaje się do niezwykle wymagającego programu szkoleniowego astronautów NASA. Czy ta dziewczyna z Florydy może przejść przez trening i polecieć w kosmos, zanim zostanie zdemaskowana? Napisany i wyreżyserowany przez Liz W. Garcię, Space Cadet to komedia o sile bycia sobą, podążania za swoimi marzeniami i podróży do gwiazd.