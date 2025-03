Twórcy Marvel Rivals stawiają dobrą zabawę nad idealne zbalansowanie rozgrywki

Danny Koo przekazał, że kwestie związane z balansem, choć ważne dla pewnej grupy graczy, są traktowane jako drugorzędne. Koo wyjaśnił, że proces balansowania postaci w Marvel Rivals rozpoczyna się od oceny, czy dana postać jest interesująca i przyjemna w sterowaniu. Dopiero później analizowane są dane dotyczące współczynników zwycięstw poszczególnych bohaterów, aby upewnić się, że żaden z nich nie jest nadmiernie dominujący i nie psuje zabawy innym.

Każdą postać balansujemy przede wszystkim pod kątem frajdy z rozgrywki – najważniejsze jest to, czy dana postać sprawia przyjemność z grania. Dopiero potem zespół analizuje dane dotyczące współczynników wygranych, by upewnić się, że żadna postać nie jest zbyt irytująca czy dominująca, tak by wszyscy wciąż dobrze się bawili. Ale to jest drugorzędne.