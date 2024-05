Emily w Paryżu powraca na Netflix z czwartym sezonem. Jest zwiastun nowej serii

W obsadzie Emily w Paryżu znaleźli się Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, William Abadie oraz Lucien Laviscount.

Rok po przeprowadzce z Chicago do Paryża i rozpoczęciu wymarzonej pracy Emily znajduje się na rozdrożu w każdej sferze życia. W obliczu dwóch bardzo różnych ścieżek będzie musiała zdecydować, kto zasługuje na jej lojalność — w życiu zawodowym i miłosnym — i co te decyzje oznaczają dla jej przyszłości we Francji. Jednocześnie nadal będzie przeżywać fascynujące przygody i doświadczać niesamowitych wrażeń, jakich dostarcza jej życie w Paryżu. – czytamy w oficjalnym opisie serialu.