Zaloguj się lub Zarejestruj

Embargo złamane: Ninja Gaiden 4 z wysokimi ocenami. Nadchodzi slasher roku?

Mikołaj Berlik
2025/10/20 14:20
0
0

Ninja Gaiden 4 ma być powrotem w wielkim stylu.

Już 21 października zadebiutuje Ninja Gaiden 4 – najnowsza odsłona legendarnej serii akcji, która powraca po latach przerwy. Gra, wspierana przez Microsoft, pojawi się jednocześnie na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC, a od dnia premiery trafi również do Xbox Game Pass.

Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 – pierwsze opinie przed premierą

Choć oficjalne embargo na recenzje nadal obowiązuje, dwie redakcje – Digitaleanime oraz Justplayit – przedwcześnie opublikowały swoje recenzje, przyznając grze odpowiednio 9.5/10 i 8.5/10. Dziennikarze chwalą Ninja Gaiden 4 za doskonałe tempo, płynność animacji i przemyślane połączenie klasycznych elementów serii z nowoczesnymi rozwiązaniami PlatinumGames.

Recenzenci zwracają uwagę na intensywny, precyzyjny system walki, który łączy brutalność i dynamikę z dużą głębią taktyczną. Pochwały zebrała również różnorodność broni, system combosów oraz cyberpunkowa oprawa wizualna, ukazująca zniszczone Tokio w mrocznym, futurystycznym stylu. Na plus oceniono też ścieżkę dźwiękową, łączącą elektroniczne rytmy z tradycyjnymi motywami japońskimi.

GramTV przedstawia:

W recenzjach podkreślono, że gra działa w stabilnych 60 klatkach na sekundę, nawet w najbardziej intensywnych momentach. Tryb „Czyśćca” ma zapewnić dodatkowe wyzwania i zwiększoną regrywalność, a różne style walki Ryu i Yakumo pozwalają dopasować rozgrywkę do własnych preferencji.

Nie obyło się jednak bez krytyki – dziennikarze wskazują na problematyczną kamerę w ciasnych pomieszczeniach oraz niewielką różnorodność wizualną niektórych lokacji. Wspomniano też, że część combosów może okazać się zbyt wymagająca dla mniej doświadczonych graczy.

Mimo tych drobnych wad, pierwsze opinie nie pozostawiają wątpliwości – Ninja Gaiden 4 nie zawiedzie fanów.

Źródło:https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1ob8hq6/two_early_reviews_for_ninja_gaiden_4_posted/

Tagi:

News
PC
oceny
PlayStation 5
Ninja Gaiden
Ninja
Xbox Series X
Xbox Series S
Ninja Gaiden 4
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112