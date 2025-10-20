Embargo złamane: Ninja Gaiden 4 z wysokimi ocenami. Nadchodzi slasher roku?

Ninja Gaiden 4 ma być powrotem w wielkim stylu.

Już 21 października zadebiutuje Ninja Gaiden 4 – najnowsza odsłona legendarnej serii akcji, która powraca po latach przerwy. Gra, wspierana przez Microsoft, pojawi się jednocześnie na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC, a od dnia premiery trafi również do Xbox Game Pass. Ninja Gaiden 4 – pierwsze opinie przed premierą Choć oficjalne embargo na recenzje nadal obowiązuje, dwie redakcje – Digitaleanime oraz Justplayit – przedwcześnie opublikowały swoje recenzje, przyznając grze odpowiednio 9.5/10 i 8.5/10. Dziennikarze chwalą Ninja Gaiden 4 za doskonałe tempo, płynność animacji i przemyślane połączenie klasycznych elementów serii z nowoczesnymi rozwiązaniami PlatinumGames.

Recenzenci zwracają uwagę na intensywny, precyzyjny system walki, który łączy brutalność i dynamikę z dużą głębią taktyczną. Pochwały zebrała również różnorodność broni, system combosów oraz cyberpunkowa oprawa wizualna, ukazująca zniszczone Tokio w mrocznym, futurystycznym stylu. Na plus oceniono też ścieżkę dźwiękową, łączącą elektroniczne rytmy z tradycyjnymi motywami japońskimi.

W recenzjach podkreślono, że gra działa w stabilnych 60 klatkach na sekundę, nawet w najbardziej intensywnych momentach. Tryb „Czyśćca” ma zapewnić dodatkowe wyzwania i zwiększoną regrywalność, a różne style walki Ryu i Yakumo pozwalają dopasować rozgrywkę do własnych preferencji. Nie obyło się jednak bez krytyki – dziennikarze wskazują na problematyczną kamerę w ciasnych pomieszczeniach oraz niewielką różnorodność wizualną niektórych lokacji. Wspomniano też, że część combosów może okazać się zbyt wymagająca dla mniej doświadczonych graczy. Mimo tych drobnych wad, pierwsze opinie nie pozostawiają wątpliwości – Ninja Gaiden 4 nie zawiedzie fanów.