Tencent zwiększa wpływy u twórców Black Myth: Wukong. Chiński gigant przejął kolejne udziały

Tencent znany jest z tego, że od lat skupuje akcje różnorakich firm. Dzięki temu portfolio chińskiego giganta wygląda naprawdę okazale.

Teraz zaś powiększyło się ono jeszcze bardziej. Chińczycy dokonali kolejnego znaczącego zakupu. Tencent zwiększa udziały u twórców Black Myth: Wukong Tym razem mowa o transakcji w obrębie rynku chińskiego. Otóż Tencent pozyskał dodatkowy pakiet udziałów w studiu Game Science, odpowiedzialnym za Black Myth: Wukong. 1 maja konglomerat ten odkupił udziały od Hero Games, które dotychczas było jednym z kluczowych partnerów GS. W następstwie tego ruchu zakres posiadania giganta z Shenzhen powiększył się i to prawie 5-krotnie. Wcześniej miał on “jedynie” 5%, podczas gdy teraz może pochwalić się 24%. Nadal nie jest to pakiet większościowy, ale jednocześnie czyni z Tencenta jedynego zewnętrznego udziałowca Game Science.

Nie wiadomo, ile konkretnie chiński konglomerat zapłacił Hero Games za rzeczone 19% udziałów. Niemniej 2 lata temu współzałożyciel Hero, Daniel Wu, w rozmowie z Bloombergiem przyznał, iż wcześniej udziały te zostały nabyte jeszcze w 2017 roku za zaledwie 60 milionów juanów. Trudno jednak zakładać, by teraz mowa była o zbliżonej kwocie. Wszak od tego czasu studio wydało wspomniane Black Myth: Wukong, które okazało się sporym sukcesem, rozchodząc się w ponad 27 milionach kopii. W efekcie sam Wu mówił, że gdyby jego firma zamierzała rzeczone udziały sprzedać, wiązałoby się to z koniecznością wyłożenia na stół “miliardów juanów”.

Niemniej gra może być warta świeczki. Warto pamiętać, że Game Science pracuje obecnie nad kolejną grą z cyklu. Mowa tutaj o Black Myth: Zhong Kui, które po raz pierwszy zaprezentowano nam podczas Gamescom 2025. Według początkowych założeń tytuł ten miał być jedynie dodatkiem do Wukonga, ale finalnie rozrósł się do rozmiarów pełnoprawnej gry.

