Elon Musk pozwany za kradzież marki. Ex Populus kontra xAI w sądzie

Elon Musk i jego firma xAI znaleźli się w centrum poważnych oskarżeń. Do sądu federalnego w Kalifornii trafił pozew złożony przez Ex Populus, twórców platformy gamingowej Ethereum Xai, którzy zarzucają Muskowi naruszenie znaku towarowego.

xAI kontra Xai – gdzie leży problem?

Ex Populus twierdzi, że od czerwca 2023 roku działają pod marką Xai, podczas gdy Musk wystartował z projektem xAI miesiąc później. Kontrowersje przybrały na sile w listopadzie 2024 roku, gdy ogłoszono powstanie studia gamingowego w strukturach firmy Muska. Media i użytkownicy zaczęli mylić oba projekty, a dodatkowo sytuację zaogniał asystent Grok, mieszając informacje o działalności Xai i xAI.