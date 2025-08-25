Zaloguj się lub Zarejestruj

Elon Musk pozwany za kradzież marki. Ex Populus kontra xAI w sądzie

Mikołaj Berlik
2025/08/25 16:30
0
0

Twórcy platformy gamingowej oskarżają Muska o wprowadzenie w błąd rynku

Elon Musk i jego firma xAI znaleźli się w centrum poważnych oskarżeń. Do sądu federalnego w Kalifornii trafił pozew złożony przez Ex Populus, twórców platformy gamingowej Ethereum Xai, którzy zarzucają Muskowi naruszenie znaku towarowego.

Elon Musk
Elon Musk

xAI kontra Xai – gdzie leży problem?

Ex Populus twierdzi, że od czerwca 2023 roku działają pod marką Xai, podczas gdy Musk wystartował z projektem xAI miesiąc później. Kontrowersje przybrały na sile w listopadzie 2024 roku, gdy ogłoszono powstanie studia gamingowego w strukturach firmy Muska. Media i użytkownicy zaczęli mylić oba projekty, a dodatkowo sytuację zaogniał asystent Grok, mieszając informacje o działalności Xai i xAI.

GramTV przedstawia:

Według twórców Ethereum Xai, działania Muska zaszkodziły ich reputacji, prowadząc do spadku zaufania wśród społeczności. W pozwie znalazły się także oskarżenia o presję prawną – prawnicy Muska mieli próbować wymusić zrzeczenie się praw do marki XAI.

Sprawa może stać się głośnym precedensem dotyczącym ochrony własności intelektualnej w branży blockchain i gier Web3, a jej rozstrzygnięcie wpłynie na przyszłość obu projektów.

Źródło:https://finance.yahoo.com/news/creators-ethereum-gaming-network-just-145245511.html

Tagi:

News
kontrowersje
pozew
Elon Musk
pozew sądowy
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112