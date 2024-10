Elon Musk pozwany przez producenta Blade Runner 2049. Poszło o nielegalne wykorzystanie filmu

Jak wynika z pozwu, Tesla nawiązała współpracę z Warner Bros. przy pokazie robotaxi, który został nakręcony na terenie studia. Podczas prezentacji Musk wjechał na scenę „cybertaksówką”, po czym pokazał zdjęcie męskiej postaci, gdy przygląda się opuszczonym ruinom miasta skąpanego w mglistym, pomarańczowym świetle.

Ten obraz „miał być wyraźnie czytelny wizualnie” jako rzeczywisty kadr z kultowej sekwencji Blade Runnera 2049, w której postać Ryana Goslinga eksploruje zrujnowane Las Vegas. Alcon twierdzi, że powstał poprzez skopiowanie obrazów z filmu i poproszenie generatora obrazów AI o utworzenie repliki w związku z wyraźną odmową przez firmę praw licencyjnych.

Z pozwu możemy się również dowiedzieć, że Musk poinformował Warner Bros., że chce skojarzyć robotaxi z Blade Runner 2049. Tesla zwróciła się do firmy o pozwolenie na wykorzystanie kadrów z filmu, co skłoniło jednego z pracowników do wysłania pilnej prośby o zgodę do Alcon. Producent nie zgodził się jednak, zachęcając Teslę do stworzenia obrazów przez AI.