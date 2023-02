Elodie Games zapowiada Project Skies. Darmowe RPG nastawione na kooperację

Elodie Games pochwaliło się swoją najnowszą grą za pośrednictwem Twittera. Robocza nazwa produkcji to Project Skies, które – jak możemy przeczytać w opisie – będzie darmowym RPG nastawionym na kooperację.

Project Skies przeniesie nas do barwnego świata fantasy

Elodie Games składa się z doświadczonych twórców, którzy wcześniej pracowali w takich studiach jak Blizzard, BioWare i Riot Games. Project Skies będzie grą przeznaczoną na PC oraz urządzenia mobilne. Deweloperzy już teraz zachęcają do zapisania się do testów pre-alpha. Możecie to zrobić za pośrednictwem tej strony.



Twórcy zapowiadają, że w Project Skies najważniejszą rolę odgrywać będzie kooperacja, a przygotowane mechaniki zapewnią głęboki system rozwoju i ogromną regrywalność. Podczas zabawy gracze przejmą kontrolę nad ikonicznymi czempionami, co pozwoli na eksplorację oraz poznawanie żywego i dodającego otuchy świata.



Deweloperzy podkreślają również, że gra będzie posiadać cross-play międzyplatformowy, w ramach którego będziemy mogli przenosić swój postęp pomiędzy różnymi urządzeniami. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą galerią, gdzie znajdziecie kilka grafik koncepcyjnych.