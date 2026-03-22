Zaloguj się lub Zarejestruj

Elex 2 dostępny za grosze. Pudełkowe wydanie na PS4 i PS5 za 19,99 zł

Mikołaj Berlik
2026/03/22 16:00
0
0

Tanie RPG sci-fi w wersji pudełkowej.

Pudełkowe wydanie Elex 2 dostępne jest w świetnej cenie w serwisie Allegro. Za wersję na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 zapłacimy jedynie 19,99 zł.

Promocja obejmuje fizyczne wydanie gry, które oferowane jest z pełną polską wersją językową. Koszty dostawy rozpoczynają się od 10,49 zł, co nadal czyni ofertę jedną z najtańszych dostępnych obecnie na rynku. Elex 2 to RPG akcji w klimatach science fiction od studia Piranha Bytes, znanego m.in. z serii Gothic.

ELEX II to kontynuacja gry ELEX – klasycznej gry RPG z otwartym światem, stworzonej przez wielokrotnie nagradzaną firmę Piranha Bytes, twórców serii Gothic i Risen. ELEX II powraca do postapokaliptycznego świata science fantasy o nazwie Magalan – dzięki rozległym lokacjom, które można eksplorować z niezrównaną swobodą za pomocą plecaka odrzutowego, będziesz mógł poruszać się po tej epickiej historii tak, jak tylko zechcesz.

GramTV przedstawia:

W tej cenie jest to dobra okazja dla fanów klasycznych RPG-ów z otwartym światem, którzy chcą nadrobić produkcję studia Piranha Bytes w wersji pudełkowej.

Tagi:

PlayStation 4
promocja
Piranha Bytes
Elex
promocje
PlayStation 5
Elex 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112