Electronic Arts z wielką transakcją. W grze aż 50 miliardów dolarów

Firma może wkrótce przejść poważne zmiany.

Według najnowszych doniesień Electronic Arts prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące powrotu do statusu spółki prywatnej. Informacje na ten temat podał Wall Street Journal, który powołuje się na osoby zaznajomione ze sprawą. Electronic Arts stanie się spółką prywatną? Źródła gazety twierdzą, że rozmowy obejmują potencjalną transakcję wartą nawet 50 miliardów dolarów. W projekt zaangażowani mają być inwestorzy z firmy Silver Lake oraz Public Investment Fund (PIF), czyli saudyjski fundusz inwestycyjny, który już w 2023 roku nabył 10 procent udziałów w EA.

„Negocjacje dotyczące ceny są wciąż w toku, ale umowa może wycenić EA nawet na 50 miliardów dolarów” – podaje Wall Street Journal. Dziennik zauważa również, że wartość rynkowa firmy przed pojawieniem się przecieków wynosiła około 43 miliardy dolarów.

Silver Lake nie posiada obecnie żadnych udziałów w Electronic Arts, ale jest częściowym właścicielem Unity Technologies, którego technologia była wykorzystywana w niektórych projektach EA. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, dziennikarze WSJ wskazują, że będzie to największe w historii wykupienie spółki finansowane dźwignią, nie licząc inflacji. Dotychczasowy rekord należy do sprzedaży TXU z 2007 roku, która opiewała na 32 miliardy dolarów. Sama informacja o rozmowach błyskawicznie odbiła się na rynku. Akcje Electronic Arts poszły w górę o blisko 15% w ciągu kilku godzin od pierwszych publikacji w mediach. Kolejny raport finansowy spółki zaplanowano na 28 października 2025 roku. Do tego czasu inwestorzy i analitycy będą z pewnością uważnie obserwować rozwój wydarzeń.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.