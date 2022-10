Electronic Arts wyłączy wkrótce serwery starszych produkcji. Na liście 11 gier

Electronic Arts ma złe wieści dla graczy, którzy wciąż bawią się na serwerach kilku starszych produkcji. Amerykańska firma poinformowała, że w najbliższych miesiącach dostęp do usług sieciowych straci kolejnych 11 tytułów. Na liście znajdziemy m.in. Mirror’s Edge czy Command & Conquer: Red Alert 3. Powodem podjęcia takiej decyzji jest oczywiście zbyt niska liczba aktywnych użytkowników, co przekłada się na brak opłacalności utrzymywania działających serwerów.

Electronic Arts zapowiada wyłączenie serwerów w 11 produkcjach

Pierwsze tytuły stracą dostęp do usług sieciowych jeszcze w tym tygodniu. Mowa tutaj o Army of Two: The 40th Day, Army of Two: The Devil’s Cartel oraz Dragon Age: Początek (serwer zrzutów ekranu w trybie multiplayer), których serwery zostaną wyłączone już 20 października, czyli w najbliższy czwartek. Reszta prezentuje się następująco: